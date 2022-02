Stejskal jde pomáhat Příhodovi. Jen Slavia byla proti, koho nabídla?

Už jich je zase pět. Liga si vybrala svého člena do komise rozhodčích. Dvacet devět klubů ukázalo na Jana Stejskala, bývalého špičkového brankáře. Jeden se zdržel a jeden byl proti – pražská Slavia. „Pan Stejskal je sympaťák, ale jako klub jsme prezentovali názor, že by nominant neměl být spojen se Spartou a Slavií,“ vysvětlil Jaroslav Tvrdík pro iSport.cz.

Jeho klub proto nabízel dvě jiné varianty. „Antonína Rosu a Güntera Bittengela,“ prozradil Tvrdík. Podporu pro svůj pohled však Slavia nezískala. Drtivá většina klubů, 29 z 31, dala hlas Janu Stejskalovi.

Ten byl na středečním jednání grémia Ligové fotbalové asociace osobně přítomen. A před zástupci profesionálních klubů zdůraznil, že už delší čas není spojen s žádným z nich. Možná i proto, že pohled Slavie na jeho někdejší propojení s oběma velkými oddíly byl v zákulisí známý. „Už osm let nejsem v žádném ligovém klubu,“ prohlásil. Naposledy působil jako trenér brankářů v Jablonci, do roku 2014. Nyní zastává stejnou funkci u reprezentační sedmnáctky.

Shodou okolností právě ve Slavii v květnu 1995 působil, když se vzdal reprezentace na protest proti jarním výkonům tehdejších rozhodčích. O tom – jako možné kvalifikaci pro výkon nové funkce – však nyní řeč nešla. „Ani nemyslím, že by si to pamatovali. Někteří třeba ano, ale o tom nepadlo ani slovo,“ říká Stejskal.

Čerstvý šedesátník, už osmým rokem starosta Jevan, na grémiu LFA krátce vysvětlil, proč by mohl svým názorem na rozhodčí pomoci. „Řekl jsem, že se pohybuju ve fotbale odmalička, skoro celý život, a že bych mohl přinést jiný pohled než přísně pravidlový. Ostatně právě kvůli tomu mě oslovili,“ vypráví Stejskal.

To potvrzuje i Radek Příhoda, šéf českých rozhodčích. „Předně je to volba LFA. Ale jsem rád, že tam bude pohled uznávaného hráče, který nám pomůže v určitých typech situací. U takových, které nejsou jednoznačné. A takový prvek vítám.“

O víkendu se vrací na trávníky ostrý ligový fotbal. A už v pondělí Jan Stejskal přijde na své první zasedání komise rozhodčích. „Od pravidlových detailů tam nebudu. Vím, co se po mně bude chtít. Budu říkat, co uvidím, co si myslím.“

Komise českých ligových rozhodčích Radek Příhoda Libor Kovařík Václav Hartman Antonín Kordula Jan Stejskal

