Finále souboje v hubnutí: Baranek vyhrál! Tomajka zradil kotník, ale...

Z výsledků, kterých Miroslav Baranek a Jan Tomajko během diety založené na proteinové stravě z balíčků Victor by Victus dosáhli, měli slavní účastníci velkou radost. Současný vedoucí mužstva AC Sparta Praha se na sebe s o poznání volnějším pyžamem rád podíval do zrcadla.

„Vypadá to dobře,“ liboval si Baranek a poplácal se po holém břichu. „Vana není, břicho je pořád, tak to je z toho piva, ale cítím se hubenej. Takže oblečení mám teď volný. Je to dobrý, jen tak dál,“ řekl na úvod posledního dne výzvy.

Tomajko si po probuzení ve finále souboje v hubnutí ulevil, že už je „konečně konec“, ale stejně jako Baranek neskrýval nadšení z třítýdennního úsilí. „Na těch kilech to bylo vidět, takže asi to k něčemu bylo. Samozřejmě jsem nečekal, že to bude tolik," přiznal současný trenér hokejistů Olomouce.

Za rychlé ubývání kil mohlo bezpochyby dodržování jídelníčků, oba soutěžící si ale dopomohli i sportovní dřinou. Nutriční expert Martin Cvrkal přiznal, že během proteinové diety od Victusu není sportování u většiny klientů obvyklé. Zvýšenou tělesnou aktivitu nepovažuje za nutnou, ani by ji nedoporučoval, kdy viděl, jak byli Tomajko s Barankem ze začátku unavení. Základem je dodržovat dietu.

„Musím říct, že mě udělalo obrovskou radost, že tu vervu a energii, kterou chlapi dali vlastně už do prvního tréninku, si udrželi během celé diety, což se jednoznačně projevilo jedna na tom, kolik zhubli, a že zhubli neuvěřitelně. Honza Tomajko zhubnul šest kilo. Mirek Baranek čtyři a půl, ale nejenom to. Sami říkali, že se zlepšila jejich pohyblivost, rychlost. Samozřejmě se sami sobě více líbili, což u chlapů možná někdy nebývá. Takže je vidět, když se do toho chlapi opřou s pořádnou energií a silou a když se na začátku pěkně hecnou, tak pak rychle mohou dosáhnout výborných výsledků stejně jako naši dva borci, kteří se do výzvy pustili,“ řekl Cvrkal.

O něco měnší číslo na váze tedy na konci souboje v hubnutí uviděl Tomajko (86,4 kg). Na shazování by tedy logicky vyhrál někdejší hokejový útočník. Výzva pořadu Fotbal vs. Hokej nicméně nebyla jen o kilech, ale také o výdrži a s ní spojenáé schopnosti nevyvrknout si kotník den před finále. Bývalému hráči Vsetína či Sparty se k jeho smůle přesně to stalo. V závěrečném souboji na výdrž tedy Baranek soupeřil pouze sám se sebou.

„Jak je na tom Honza?“ ptal se Baranek po zkoušce výdrže. Následně se na scéně objevil Tomajko, jak sedí na gauči, s nohami na stole a prohlíží si hokejové články iSport.cz. „Je to tam! Hotovo!“ zaradoval se někdejší vynikající fotbalista, když zjistil, že i přes malou kontumaci vyhrál.

Jelikož Baranek neporazil jenom sebe, ale i Tomajka z minulosti, dostal od tvůrců pořadu na přípitek vítězství plechovku piva a medaili. Hokejovému soupeři následně vyjádřil vděčnost. „Honziku, děkuju za challenge, za pivíčko, který jsem za ty tři týdny nad tebou vyhrál, a užij si ledovou vodu. To bylo to jediný, co jsem nechtěl… ledová voda. Pivo bych ti klidně dal, měj se.“

Tomajko slovo dodržel a udělal si ledovou koupel v řece. Že voda bývalého reprezentanta pořádně studila, bylo poznat takřka hned na Tomajkově výrazu. Baranek se ale zachoval férově, dietního parťáka ve studené lázni nenechal samotného.

„Honzy, šli jsme do toho spolu, spolu to i ukončíme. Nenechali mě v tom. Ze srdce nenávidím ledovou vodu, ale co bych pro tebe neudělal. Táhli jsme to tři týdny spolu, tak to zakončíme posledním dnem. Jdu na to,“ řekl Baranek a vylili na sebe ledovou vodu z velkého zahradního kýble. „Končíme, zdravím tě a… jdu do teplý vody. Čau,“ dodal na závěr “vysprchovaný„ vítěz Souboje na proteinu.

