Souboj v hubnutí: Dietolog nemusí vědět vše, pobaví Baranek Tomajka

V šestém díle pořadu Fotbal vs. Hokej: Souboj na proteinu se dozvíte, jak vypadaly u bývalých sportovců Miroslava Baranka a Jana Tomajka poslední týdny dietního režimu. Oba se shodují, že se cítí příjemně a jejich těla si na střídmější stravu zvykla. Hokejista Tomajko ale přiznává, že je to i díky kusu masa, které si k dietním balíčkům denně přidává. Jak si vede fotbalista Baranek a co říká na pokroky dietolog? Podívejte se na VIDEO.