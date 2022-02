Rázný řez Fouska a spol. v Čechách: šéf sudích odvolán, co bude dál?

Petřík se až dosud těšil podpoře předsedy Petra Fouska. Byl to právě šéf fotbalu, kdo loni v červenci svou silou prosadil razantní obměnu komise rozhodčích pro Čechy ve chvíli, kdy v té původní panoval poměr 2:5 ve prospěch, řekněme, berbrovců.

„Tu sílu jsme museli použít, protože šlo o zcela principiální věc,“ řekl tehdy Petr Fousek, když Petříka ponechal ve funkci a odvolal většinu jeho podřízených. Fouskově moci se v těch časech – velmi nerad – musel podvolit i člen výkonného výboru Martin Drobný, který má řízení výkonnostního fotbalu v Čechách ve své gesci.

Boj mezi Petříkem a Drobným ovšem pokračoval a přiostřil ve chvíli, kdy se s koncem roku v odposleších objevily záznamy telefonátů mezi Petříkem a Romanem Berbrem. Toho, paradoxně, využila právě Drobného strana a výtažky z nich rozesílala do fotbalového hnutí, včetně etické komise.

Obě strany si začaly vyměňovat otevřené dopisy a napětí rostlo. K pomyslnému vrcholu dospělo v okamžiku, kdy Petříkova komise sestavila listiny rozhodčích a delegátů, jenže narazila u Drobného. Jeho Řídící komise pro Čechy si totiž nárokuje, že sudí i delegáty vybírá ona. Přitom jména navržená jednou či druhou stranou se lišila, a to zcela zásadně… V případě Drobného by se na listinách objevily tváře spojené s Berbrovou érou.

Následně Petřík vyzval Drobného k doložení některých výroků. A prý pokud tak neučiní, ať odstoupí. Což zní divně, pokud si uvědomíme, že Drobný je svým způsobem jeho nadřízený.

Spor, který se dlouho táhl, se dostal až na jednání výkonného výboru. A ten se rozhodl, že ho rázně ukončí. Jednomyslně rozhodl o odvolání Petříkovy komise.

„Výkonný výbor FAČR odvolal komisi rozhodčích ŘKČ, nejmenoval novou komisi a pověřil vedením agendy celostátní komisi rozhodčích FAČR pod vedením jejího předsedy Radka Příhody a uložil jí zabezpečit seminář rozhodčích a delegátů ŘKČ,“ stojí v komuniké.

Což Příhoda činí, seminář proběhne tento pátek. Kdo však rozhodne o složení listiny rozhodčích a delegátů, není jasné. Příhoda to nebude. Drobný? To by nemuselo být po chuti Petru Fouskovi.

Rozhodnutí ovšem musí přijít poměrně brzy, protože amatérský fotbal se v Čechách vrací na trávníky v sobotu 12. března.

Martina Drobného výkonný výbor odvolat nemůže, protože ten byl do své pozice zvolen delegáty české komory na valné hromadě. A jenom valná hromada ho může o místo připravit.