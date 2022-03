Bílek psal Rogozovi: Zvonič koukal jak puk. Díky tobě jsem mu ukázal sílu

Bylo 7. září 2019 a slávistické béčko hrálo své utkání ČFL v Benešově. Bílek, tehdy ještě odpovídající pouze za červenobílou mládež a béčko, je nespokojený s výkonem rozhodčího Tomáše Grímma. A protože ví o velmi úzké vazbě mezi tímto sudím a Rogozem, tak se na něj ještě v průběhu utkání obrací.

Rogoz odpovídá. „Hyský ho sere. Poprosil jsem ho, aby nám pomohl.“

Moc to nepomáhá, Slavia B prohrává 2:4 a Bílek je naštvaný. „Jsem smutný, hrozná bezmoc, jestli to půjde, už mi ho nedávej,“ píše Rogozovi. Tady se sluší připomenout, že Rogoz oficiálně pochopitelně neměl s nasazováním sudích co do činění.

Co na tuto komunikaci Bílek dnes? „Věděl jsem, že se pan Rogoz a rozhodčí Grímm znají. Jednal jsem v emocích a v nadsázce, protože mi bylo líto našich mladých hráčů. Určitě jsem tím nechtěl ovlivnit zápas,“ napsal pro Seznam Zprávy.

Nicméně, o tři týdny později, přesně 29. září 2019, už Bílek píše Rogozovi spokojenější zprávu. „Za včerejšek radost, Zvonič koukal jako puk. Jsem rád, že jsem mu ukázal díky tobě sílu.“ Mluví o den starém utkání proti Příbrami, který slávistické béčko vyhrálo 2:1 i díky vítězné penaltě.

Sudí? Tomáš Grímm.

„To je tvoje práce. A že si umíš pomoci, je tvoje plus. Šikulka jsi,“ odpověděl Rogoz.

Policejní vyšetřovatel si k tomu poznamenal. „Slavia vítězí a Bílek je rád, že se mohl vysmát funkcionáři Příbrami Zvoničovi, který je ve fotbalovém prostředí znám svým vlivem na rozhodčí. Bílek byl rád, že díky Rogozovi, který ovlivnil jak nominaci rozhodčího na utkání, tak samotného rozhodčího Grímma, ukázal Zvoničovi svoji sílu.“

Rogoz? Neuvěřitelné, co řekl, mám husí kůži, říká Limberský. Ať padají tresty!

Rogozův telefon už dříve vydal rozmluvu s Bílkem o možném odchodu Jana Nezmara. „Bez něj by to byl konec SKS,“ prohlásil Bílek. „Neměli by tátu ani ostatní,“ odtušil Rogoz. „Táta“ byl Roman Berbr, „ostatními“ mínil Rogoz podle policie Jozefa Chovance a rozhodčí.

K tomu nyní Jiří Bílek podotýká. „V té době jsem Jana Nezmara vnímal jako důležitou osobu ve vedení Slavie a bál jsem se, že jeho odchod bude mít negativní vliv na sportovní vedení klubu. Moje obavy se nakonec nepotvrdily.“

Nezmar skutečně odešel v létě 2020 a Bílek si pod sebe vzal jeho kompetence. Policie s tím takto pracuje. „Je možné, že po konci Jana Nezmara jako sportovního manažera ve Slavii převzal jeho povinnosti, včetně té neoficiální, utvářet pro Slavii dobré vztahy s vedením FAČR (Berbr, Chovanec) právě Bílek. K tomu využíval svého kamaráda Romana Rogoze, který mu de facto otevřel dveře k Romanu Berbrovi, stejně tak jako to udělal dříve Nezmarovi,“ stojí ve spisu coby poznámka vyšetřovatele.

Jiří Bílek a jeho současná odpověď, zda ve fotbale porušil etické hranice. „Zákon ani jiné předpisy jsem neporušil. Nikoho jsem svým chováním nepoškodil, žádné rozhodčí jsem neovlivňoval. Mrzí mě ale, jak publikované útržky z osobní konverzace, které jsou vytržené z kontextu, mohou poškozovat mě i náš klub. Když se ohlédnu zpět, vidím, že jsem byl naivní a nezkušený, je to pro mě poučení.“

A o vztahu k Rogozovi doplňuje. „Na začátku byl pracovní, později jsme se stali přáteli.“

Bílek si u Rogoze také vyjednal v sídle fotbalové asociace setkání s Romanem Berbrem. „Stačilo to alespoň takhle?“ ptal se Rogoz dne 20. června 2019 po první z takových schůzek. „Opět moc děkuji, že mohu být mezi vámi v takové společnosti,“ souhlasil Bílek. Na to Rogoz: „Prostě tví noví kamarádi.“

Jiří Bílek dnes: „Nikdy jsem neměl samostatnou schůzku nebo osobní jednání s místopředsedou FAČR panem Romanem Berbrem. Byl jsem pozván na dvě nebo tři snídaně za účasti vedení FAČR, na nichž bylo přítomno cca 8–10 osob. O ničem jsme spolu nejednali, byl jsem v roli posluchače.“

Zaslechl třeba také větu, kterou posléze napsal Rogozovi, když zjistil, že Slavii B píská již zmíněný Tomáš Grímm. „Co si pamatuju z oběda s Náčelníkem, je, že pokud píská Grímm, není šance vyhrát.“

„Ale když je na tvé straně, tak je to dobré,“ odpověděl mu Rogoz.

V další komunikaci Rogoz píše Bílkovi. „Chci být tvoje pravá ruka a zezadu dělat z tebe Karla Gotta.“

Vyšetřovatel si to vysvětlil takto. „To můžeme chápat tak jako podporu Rogoze v ovlivňování rozhodčích ve prospěch Slavie B a samotného Jiřího Bílka, který byl přímo odpovědný za mládežnický tým Slavie. Bílek si je této podpory vědom a je Rogozovi vděčný.“

Bílek nastupuje do Nezmarovy role, tedy jako sportovní ředitel celého klubu, v zimě 2019. V září 2020 žádá Rogoze o kontakt na Emanuela Marka, který píská následující utkání Slavie proti Teplicím. Před Slováckem pak prosí o telefon na Pavla Fraňka.

Vazby se zpřetrhaly, když policie 16. října 2020 podezřelé postavy kauzy zadržela.

Rogoz a Berbr čekají, zda se jejich případ dostane k soudu. Fotbal je nepotrestá, protože oba vystoupili z FAČR. Jiří Bílek se k etické komisi podle informací Sportu podívá. Komise však ještě čeká na případné další důkazní materiály.