Mundial: Abramovič v Chelsea. Majitel snů i vztah s Putinem. Co Čech?

Po devatenácti letech, během kterých Roman Abramovič učinil z Chelsea nejúspěšnější klub v Anglii, se ruský miliardář izraelského původu rozhodl klub prodat. Kvůli sankcím uvaleným na Rusko a tamější nejbohatší třídu je Abramovičův krok vnímán jako reakce na možné dopady, kterým by vlastník Chelsea mohl čelit, kdyby na něj tresty padly taky. Má ale Abramovič i jiné důvody ke svému rozhodnutí a jaké by mohly být? A jaký je jeho vztah s ruským prezidentem Vladimirem Putinem?

V novém Mundialu, pořadu a podcastu iSport TV, se zaměříme na celou Abramovičovu éru v západolondýnském klubu. Jak se mu podařilo vybudovat z Chelsea mašinu na úspěchy, ale i parafrázovanými slovy Martina Haška stroj na požírání trenérů? V čem změnil celý anglický fotbal při svém příchodu - a mohl by svým odchodem i symbolicky završit velkou éru sportswashingu?

Na to, co jsou největší úspěchy Abramoviče, co znamenají sankce pro klub a jeho budoucnost, a jestli by vlastně nebylo lepší si Chelsea nechat, probereme s šéfredaktorem Football Clubu Karlem Häringem A šéfredaktorem Sport magazínu Góóól Zbyňkem Veselým. Moderuje Martin Vait.

Všechny díly Mundialu najdete na iSport.cz/podcasty. Mundial je pořad a podcast o zahraničním fotbale v celém jeho lesku, kráse, špíně i obskurnosti. Diskuze s redaktory a spolupracovníky Sportu a rozhovory s osobnostmi českého i světového fotbalu o aktuálním dění i dlouhodobějších trendech zahraničního fotbalu.

0:00 Proč se doopravdy Abramovič zbavuje klubu a jaký je jeho vztah s Putinem?

17:40 V čem Abramovič změnil anglický fotbal a mohl by z prodeje klubu profitovat?

33:23 Jaká je v klubu role Petra Čecha a mohl by zůstat, i kdyby Abramovič odešel?

45:16 Měl mít Abramovič větší trpělivost s trenéry a co letošní Chelsea a Tuchel?