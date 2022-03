Šmicer a Siegl sypou retro historky: Řetěz jak na kolo, potítko i sexy idoly

Jedeme dál, pouť Vladimíra Šmicera s Horstem do Fotbalových devadesátek pokračuje! Ve třetím díle unikátního pořadu iSport.cz legendy „S“ míří do ikonického „parkáče“, tedy bývalého Parkhotelu Praha, kde se hráči v minulosti rádi a často scházeli. Cestou řeší první zahraniční dovolené, prémie, sex idoly i bizarní módu. „Třeba Dragiša Binič nosil úplně neskutečnej řetěz. Jak na kolo, když si ho chceš zamknout,“ vzpomíná Šmicer.

Vyrazit v létě do ciziny? To bylo po Sametové revoluci lákavé i pro fotbalisty. Sieglovi hned naskočí výlet do Itálie.

„Bibione! Řekli nám, že je to jen pro nás fotbalisty s rodinami. Bylo nás asi osm. Venca Němeček chrápal celou cestu… Přijedeme tam, ráno jdeme na pláž a zjistíme, že tam jsou i slávisti. A poslouchej, Kukačka (Pavel Kuka) byl celou dobu zavřenej na pokoji, podle mě zadělávali na miminko,“ líčí historky.

Na řadu přijde i otázka na sexy symboly tehdejší doby. „Pro mě Iva Kubelková. A moje paní to věděla, ony jsou podobné typy,“ říká Siegl. Šmicer má taky jasno. „Mně se líbila Pamela Anderson,“ hlásí. „Asi se nebudu ptát proč,“ reaguje se smíchem bývalý letenský střelec.

Kapitolou sama o sobě je devadesátková móda. Co dnes může působit šíleně, tehdy zkrátka frčelo. Řetížky, prsteny, divoké účesy... „Dragiša Binič nosil úplně neskutečnej řetěz. Ten byl širokej, jak na kolo, když si ho chceš zamknout,“ nechápe Šmicer.

„Já přišel v sedmnácti do Sparty, měl jsem papírovou bundu. Kluci na mě koukali. A německý potítko jsem nosil,“ říká Siegl. „Jsi nosil potítko, když jsi šel do města, jo?“ chechtá se Šmicer. „K tomu uplý džíny a přes ně ponožky. Devadesátky no…,“ přikyvuje Siegl.

Kdo tehdy byl největší fotbalový modeman? Co přivezl z Japonska Ivan Hašek, ale požadovaný účinek to pak neplnilo? Jaké kapely měli fotbalisté v oblibě? A za co dostali nejvyšší prémie? Pusťte si třetí díl Fotbalových devadesátek!

