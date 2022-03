Šmicer a Siegl v kutlochu, kde v 90. letech pařila Slavia. Prozradili dost!

Zápisné... V českých fotbalových kruzích okřídlený pojem, třeba jako tmelení party. I když - jak se shodli Vladimír Šmicer (48) s Horstem Sieglem (53), už to není, co to bývalo. Obě legendy pražských „S“ se totiž v seriálu iSport.cz vracejí do devadesátek. A tam to prostě fungovalo jinak. Podívejte se na druhý díl Fotbalových devadesátek, v nichž Šmicer vzal Siegla do restaurace U růžového sadu, kde probíhaly večírky Slavie. Spoustu historek ale vypráví oba!