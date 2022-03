Siegl a Šmicer v „doupěti“ Sparty. Království s barem a pevnou linkou

Unikátní seriál iSport.cz Fotbalové devadesátky s Vladimírem Šmicrem a Horstem Sieglem končí tam, kde se scházeli hráči Sparty - v letenském Parkhotelu. Siegl provede prostory, kam se chodili sparťané odreagovat, a společně s Vladimírem Šmicrem ve velkém rozhovoru dopoví, co vše během této dekády zažili.

Parkhotel. Parkáč. Mytické místo každodenních dostaveníček sparťanů. Mohutná prosklená budova mezi Výstavištěm a Veletržním palácem, ale uvnitř už je všechno jiné.

Snad jen recepce zůstala na svém místě. Ostatně, už to taky není Parkhotel, ale Mama Shelter. „Je to k nepoznání,“ rozhlíží se Siegl. I tak sparťanskou minulost odpárat nelze, a tak se nyní ujímá role průvodce on.

„Tak tady je naše království, domovina, vítej!“ povídá takřka dojatě.

„Moc se mi sem nechce. Pro nás slávisty to bylo vždycky zakázaný území,“ ošívá se naoko Šmicer .

Už jsou ale uvnitř. A Siegl ukazuje, kde sedával se spoluhráči. „Tady byly boxy, tamhle hlavní bar, tudy se chodilo do kuchyně,“ podává výklad jako při prohlídce zámku. „A tuhle dva velký stoly, jeden pro nás, druhý pro hokejky. Říkali jsme tomu U Kulatý báby,“ naskočí mu hned.

Za rohem byl telefon, pevná linka. Zdroj pokušení vystřelit si ze spoluhráčů. Hlavně z útočníka Romana Kuklety. Jednou ho takhle nechali barmanem zavolat a Siegl, který předstíral, že je novinář, mu oznámil, že je v nominaci reprezentace. Jenže když se rázovitý chlapík z Brna vrátil k partě, všechny uzemnil: „Já to čekal...“

Sparťané tu klábosili, hráli karty či krabičky, někdy se domlouvali se zdejšími „týpky“, kteří zařídili, co kdo potřeboval: od složenek po koupi auta.

U Růžového sadu na Vinohradech pozval slávista sparťana na pivo, v Holešovicích dojde na oplátku na výbornou pizzu. Jaké to vlastně v devadesátkách pro fotbalisty bylo nechat se vidět v Praze mezi lidmi?

