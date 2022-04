Fouskova pravá ruka je v ohrožení. Bude se řešit jeho odvolání

Může to být rána, která nemíří přímo do středu terče, ale může ho pořádně naklonit. Předsedovi fotbalové asociace Petru Fouskovi hrozí, že v krajním případě přijde o svou pravou ruku – generálního sekretáře Michala Valtra. Očekává se, že na Výkonném výboru FAČR v úterý se bude projednávat jeho odvolání.

Je to dvojice, která drží těsně při sobě. Ostatně lidé často nemluví o Petru Fouskovi, nebo Michalu Valtrovi, ale rovnou v množném čísle – tedy o nich. Nyní však hrozí, že na řadu přijde jednotné číslo…

Když se loni v červnu stal Fousek novým šéfem asociace, potřeboval výkonného a důvěrně známého pobočníka, který mu bude pomáhat s černou prací na Strahově: to znamená „přebudovat“ ho a převést ze starých pořádků do nových. Valtra, jenž naposled působil jako expert UEFA pro fotbalové operace, při tom přivedl Fousek už jednou, v roce 2002. Spolu také působili v organizačním výboru EURO U-21 2015. V červenci 2021 se pak jejich spolupráce obnovila.

Nyní by ji však mohlo rozmetat torpédo. Je pravděpodobné, že v úterý na jednání fotbalové „vlády“ padne návrh na Valtrovo odvolání. A že by ho mohl podat zástupce iniciativy Fevoluce, nejspíše člen za Čechy Tomáš Neumann. Právě Fevoluce má být nespokojena s obsazením některých funkcí, které s ní Valtr nekonzultoval. Mezi další důvody, jež by zvedly víc rukou proti, má být například jeho údajné chování: někteří lidé ze Strahova ho označují za arogantní. Přidat se může i kritika za pomalé personální změny, padly i výhrady k ticketingu na finále MOL Cupu.

Valtr má pověst odborníka, který dokonale ovládá ekonomické a právní finesy. A také hyperaktivního člověka s drtivou slovní kadencí, jenž nejde pro tvrdé slovo daleko. Jeho obhájci tvrdí, že od začátku musí řešit množství nevýhodně uzavřených kontraktů a personálních smluv s dlouhými výpovědními lhůtami – a tedy i rizikem značných finančních nákladů při jejich ukončení. Jeho nepopularita u části strahovského osazenstva může pramenit také z faktu, že v nedobré ekonomické situaci sahá na rozpočty, ale i benefity, na nichž minulé vedení nešetřilo.

Hlasování ve dvanáctičlenném výkonném výboru by mohlo být velmi těsné, respektive v poměru 5:7 Valtrovi nepříznivé. Záležet bude mj. na názoru moravských členů. Pro odvolání by mohl být kromě jiných i vlivný plzeňský boss Adolf Šádek.

Právě sportovní ředitel Viktorie Zdeněk Psotka bude podle informací Sportu figurovat mezi třemi kandidáty doporučenými Sportovní radou FAČR (jejímž je sám členem) na pozici sportovně-technického ředitele. Dalšími dvěma mají být Jiří Plíšek, jenž byl ve hře již v létě, a dosavadní šéf asociačních akademií Karel Poborský.

Pokud by byl Valtr odstaven, jako o případném nástupci se hovoří o dalším členovi výkonného výboru angažovaném ve Fevoluci Rudolfu Řepkovi, byť se soustředí na práci ředitele FK Teplice. Jeho role se ovšem může změnit i v souvislosti s červnovou Valnou hromadou FAČR. Na té by se eventuální oslabení Fouskovy pozice projevilo, podle některých informací by dokonce mohlo dojít k pokusu o jeho sesazení.

Freisler: trest na pět a půl roku

Je to definitivní: spáchal přečin úplatkářství, když přijal peníze od sportovního ředitele Vyšehradu Romana Rogoze. Tak dopadl na fotbalové půdě případ bývalého ligového hráče a trenéra třetiligového LOKO Vltavín Tomáše Freislera u Odvolací komise FAČR. Ta zrušila rozhodnutí etické komise a uložila mu na 5,5 roku trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s činností asociace plus pokutu 50 tisíc korun. Kauza hráče Denise Laňky byla odročena kvůli doplnění dokazování.