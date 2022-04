Šilhavý u nároďáku pokračuje. Nebo ne? A sportovním ředitelem je Psotka

Úterní zasedání výkonného výboru FAČR přineslo dvě zásadní informace. Trenérem fotbalové reprezentace zůstává Jaroslav Šilhavý. Tedy zatím. Předseda asociace Petr Fousek bude se stávajícím koučem jednat o podmínkách nové smlouvy. A pokud se do konce dubna nedohodne, dojde ke změně. Sportovně-technickým ředitelem FAČR se má stát Zdeněk Psotka.

Ovšem zpátky ke kouči národního týmu. Případná nedohoda, o níž šla řeč, totiž může nastat. „Není tajemstvím, že se v některých pohledech lišíme, to je běžné. Schůzky slouží k tomu, abychom si to řekli ve větším detailu,“ říká Fousek.

Přitom ty pohledy, v nichž může nastat různice, jsou docela zásadní.

Finanční? „Nelze to vyloučit,“ přiznává Fousek. Není tajemstvím, že trenér Šilhavý by rád podepsal nový kontrakt s vylepšením platu.

Délka smlouvy? „Ani to nelze vyloučit,“ potvrzuje předseda s tím, že on půjde na jednání s návrhem smlouvy na evropský kvalifikační cyklus s opcí na finálový turnaj.

Na výkonném výboru při debatě zazněly i jiné návrhy, ovšem největší podpora zůstala u Šilhavého. „Vůle výboru byla silná,“ tvrdí Fousek. „Proto se chceme pokusit do konce dubna dosáhnout dohody, vyvinu intenzivní úsilí. Nemáme v úmyslu to protahovat.“

Na rozdíl od obsazení funkce technického ředitele, k němuž se vyjádřila sportovní rada v čele s Vladimírem Šmicerem, ve věci reprezentačního trenéra výkonný výbor názor odborné komise znát nechtěl. „Nechtěli jsme je zatěžovat otázkami trenéra reprezentace,“ vysvětluje Fousek. Ani zpětně? „Radu nevypojujeme, věci budou mít vývoj. Její vrchol přišel dnes návrhem na technického ředitele.“

U národního týmu končí Sionko

A ještě dvě novinky u národního týmu. Jedna je jistá – končí manažer Libor Sionko, jeho nástupce se hledá. Druhá možná – změny v realizačním týmu. „Je to jedna z oblastí jednání,“ říká Fousek.

Jeho fotbalová vláda také vybírala technického ředitele z trojice kandidátů doporučených sportovních radou: vedle Psotky (který do ní přitom dosud patřil) mezi nimi byli i Jiří Plíšek a Karel Poborský. Podle Fouska výkonný výbor rozhodl drtivou většinou.

„V příběhu technického ředitele se hodně diskutovalo o urgentnosti obsazení této funkce, byly dva pokusy obsadit ji Jiřím Plíškem, které z různých důvodů nedopadly, nyní jsme vše vyhodnotili takto. Psotkovy přednosti vidíme především v jeho bohatém životopisu. Poznal jsem ho v Sigmě Olomouc, pak prošel celou řadou dalších pozic,“ připomněl. „Doufám, že to Zdeněk přijme,“ dodává.

Pokud to tak bude, což lze předpokládat, skončí Psotka nejen ve sportovní radě, ale také ve funkci sportovního ředitele plzeňské Viktorie. „Jeho vztah s Viktorií Plzeň bude potřeba dořešit, ale jak nám bylo signalizováno, nebyl by to problém,“ zmiňuje Fousek.