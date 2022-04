Nejlépe placení fotbalisté světa: vládne stará garda, nejštědřejší PSG

Pokud by z Barcelony loni v létě neodešel, zřejmě by se klub nevyhnul krachu. Platová zátěž Lionela Messiho je masivní. Holt každá sranda něco stojí. Ale povídejte to katarským šejkům, pro něž jsou peníze až na posledním místě. Už v létě však mohou nejlépe placeného hráče planety sesadit Kylian Mbappé či Erling Haaland. Záležet bude na tom, zda se hodlají zapsat do kronik na hřišti, nebo čísly na výplatní pásce. Do té chvíle vládne parta legendárních třicátníků. Projděte si nejlépe placené fotbalisty světa v pěti nejvýznamnějších soutěžích.