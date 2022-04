Člověk s rozhledem, ale manažerské faux pas, vzpomíná Psotkův bývalý šéf

Zdeněk Psotka míří z plzeňského klubu do funkce sportovního ředitele FAČR, ve které by měl spolupracovat i s Jaroslavem Šilhavým - pokud zůstane reprezentačním trenérem • Pavel Mazáč (Sport)

Postup s rezervou do druhé ligy, parádní ofenzivní fotbal a čtvrtá místa s áčkem, ale i obrovská kaňka. Jaromír Gajda, jeden z bývalých šéfů Sigmy Olomouc, zažil se Zdeňkem Psotkou, jenž se měl stát podle informací iSport.cz novým sportovně-technickým ředitelem FAČR, spoustu let.

Jak na Zdeňka Psotku vzpomínáte?

„Před lety v Olomouci říkali, že je Zdeněk moje dítě... (úsměv) Upoutal nás tím, že je to člověk s obrovskou vůlí. Měl tah na bránu. Šest nebo sedm let trénoval rezervu Sigmy, postoupil s ní do druhé ligy. Odváděl tam velice dobrou práci, tak jsme ho s Jiřím Kubíčkem navrhli na pozici hlavního trenéra áčka.“

Hodně lidí jste tím překvapili, že?

„Riskli jsme to, i když různí olomoučtí experti a chytráci z toho byli vedle, protože on pro ně nebyl dostatečnou osobností. Personou, jakou si představovali. Zdeněk si ale vedl až do určitého momentu dobře.“

Narážíte na průšvih s odchodem Martina Doležala do Jablonce?

„V lednu 2014 udělal manažerskou chybu a Doležal nám utekl do Jablonce. Může se to stát, ale tenkrát to pro Sigmu byla tragédie. Věřili agentovi, ten s nimi vydrbal a takhle to dopadlo... Byla to pro Zdeňka zkušenost, kterou si asi každý člověk musí projít.“

Tehdy u toho však byli i jiní funkcionáři, kteří jsou na Andrově stadionu dodnes...

„Už to radši nechci rozvíjet. Byla to zatraceně velká chyba a drsná zkušenost. O to víc jsem si však jistý, že už takové manažerské faux pas nikdy nezopakuje. Do života ho to posunulo.“

A vás sesunulo do druhé ligy.

„Přišel Laďa Minář a Zdeněk šel znovu trénovat. Bohužel už se mu nedařilo a sezona vyvrcholila sestupem. Pamatuju si, že se to zlomilo v Uherském Hradišti, kde jsme nešťastně prohráli až v závěru. Dlouhán Došek nám dával gól.“

V čem vidíte Psotkovy přednosti?

„Má super pracovní nasazení i vztah k fotbalu. Je spolehlivý. Tyto vlastnosti má opravdu na vysoké úrovni. Je to vzdělaný člověk, řádně vystudoval pedagogickou fakultu. A takové lidi se širokým rozhledem ve fotbale hledáte složitě. Byť obecně mám výhrady k trenérům, kteří jsou kantoři.“

Proč?

„Nechtěl bych to moc rozvádět, Zdena naštěstí nikdy neučil. Díky tomu nemá zlozvyky, neškatulkuje rychle lidi a nikam si je nezařazuje. Učitel na začátku září rozdá papíry a podle první písemky má žáky v kategorii jedna až pět. A podobné je to pak u trenérů ve fotbale.“

V létě 2016 pak Psotka nastoupil do Viktorie Plzeň. Překvapilo vás to?

„Ani ne, šel si za úspěchem, Plzeň pro něj byla další výzvou. Ale jestli má na funkci sportovně-technického ředitele FAČR, úplně nedovedu posoudit.“

A to jsem si myslel, že budete mít jasno a nebudete pochybovat.

„Jedna věc je, že já o něm řeknu jen to nejlepší. Ale jedna z nejdůležitějších pozic v českém fotbale je zcela jiný formát. Vůbec to nemyslím špatně, přeju mu, ať uspěje. Ale těžko odhadovat, je to ve hvězdách, protože u nás v Sigmě byl v manažerské roli jen chvíli. Teprve se učil a rozkoukával. Předtím trénoval a ještě předtím chytal.“

Najdete nějakou slabinu?

„Nevím, jak je jazykově vybavený, tehdy myslím moc nebyl. Možná na sobě v tomto ohledu za posledních osm let zapracoval. Každopádně je to kus chlapa, který se z ničeho nepodělá. To může být jeho výhoda, předpoklady má dobré. Jako handicap naopak vidím to, že i když přechází do nové funkce z Plzně, tak jde o Olomoučáka. Je tady z Nedvězí.“

Hanák na Strahově je problém?

„Co si budeme povídat, Moraváci to v Praze nikdy neměli a nebudou mít jednoduché. Snadněji si na něm různí tamní rádoby experti smlsnou. Vzpomeňte na Václava Jílka, když byl ve Spartě.“