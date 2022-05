Kotal by mohl „vzít“ sportovní radu. Pomáhat Šilhavému (ne)bude

Když byla v půlce března jmenována Sportovní rada FAČR, překvapením bylo, že mezi jejími sedmi členy chybí top zástupce trenérské branže. To by se mohlo brzy změnit: na uvolněné místo po Zdeňku Psotkovi, novém technickém řediteli fotbalové asociace, by mohl nastoupit Václav Kotal, naposledy kouč pražské Sparty. Neformální kontakty – a nikoli poprvé – v tomto směru již proběhly. „Neřeším to, sám se nikam nehlásím. Pokud by ale byl zájem, nebránil bych se tomu. O fotbale se bavím rád,“ usmívá se devětašedesátiletý expert.