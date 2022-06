Beauguel: Upřednostním peníze. O konci v Plzni, byznysu i další kariéře

Beauguel zvládl v uplynulé ligové sezoně devatenáct gólů, čímž získal střeleckou korunu a vytvořil plzeňský rekord. Stal se zásadní postavou v cestě za ligovým titulem, střílel důležité branky a vydržel s formou i zdravím až na drobné výjimky celý ročník.

Během pompézních oslav potvrdil konec v západočeském klubu. Od července bude volným hráčem a může sondovat nabídky trhu. Na sportovní plány zájemců se rád podívá, ale rozhodnou jiné aspekty.

„V tuhle chvíli se nebojím říct, že upřednostňuju finanční stránku věci. Je mi třicet let, nejsem v situaci, že mám za sebou velkou kariéru v Ligue 1 s velkou výplatou. Nebral jsem tolik peněz, abych mohl říct, že jsem po kariéře zajištěný. Mou prioritou je hrát maximálně čtyři, pět let a našetřit další peníze,“ přiznal ve velkém rozhovoru pro francouzský server footmercato.net.

Třicetiletý dlouhán s jemnou technikou a brilantním zakončením už vnímá svou budoucnost ze širší perspektivy. Fotbal chce skloubit s dalšími aktivitami, které ho uživí po kariéře. Jeden směr se mu rýsuje - s kamarádem a někdejším spoluhráčem Princem Gouanem (naposledy hrál v Amiens, s Beauguelem nastupoval ve Waalwijku v sezoně 2013/2014) založili investiční firmu.

„Pracujeme s jedněmi z největších investičních fondů v New Yorku, teď můžu říct, že se nám celkem daří. Může se stát, že se zaměřím ještě na něco jiného, ale tenhle projekt se mi líbí nejvíc, co bych mohl po kariéře dělat. Je to velice zajímavé. Společně s mým novým kontraktem ve fotbale to chci maximálně zúročit,“ pravil Beauguel.

Na konci fantastické titulové sezony ho přemlouvali plzeňští fanoušci, aby v týmu zůstal. Při oslavách na náměstí se často skandovalo jeho jméno, šéf klubu Adolf Šádek přinesl dokonce na pódium „smlouvu“, aby útočník podepsal další spolupráci. Beauguel zůstal stoprocentně rozhodnutý – Plzeň mu zůstane v srdci, ale vydá se jiným směrem.

„Řekl jsem agentovi, že chci počkat do konce sezony a makat na maximum. Chtěl jsem skončit v Plzni co nejlépe a jsem šťastný, že se to povedlo,“ uvedl francouzský snajpr. „Vnímal jsem fanoušky, někteří mě jednoduše milovali. Plakali, byly mezi nimi děti i jejich rodiče. Když jsme projížděli otevřeným autobusem městem a slavili titul, jeden z nich mi dokonce nabídl svou ženu,“ vzpomněl pikantní historku. „Dostal jsem spousty zpráv, bylo to něco neskutečného. Ozývali se mi i fanoušci Sparty a Slavie, že budu v lize chybět, že jsem byl dobrý fotbalista. Dosáhl jsem toho jako hráč barevné pleti z Francie, opravdu si toho moc vážím.“

Beauguel uzavřel náročnou sezonu, která ho stála spousty sil. „Teď si užívám dovolenou, byl jsem mentálně i fyzicky absolutně vyčerpaný. Ale z toho se rychle dostanu. Pak si sedneme s mým agentem. Začneme jednat a uvidíme, jaké budou možnosti,“ nastínil své další plány. Mluvilo se o lukrativní nabídce ze Singapuru, což by sedělo Beauguelovým představám.