Přeju si mír, říká Fousek. O projevech destrukce i výzvách českého fotbalu

Berete neschválené stanovy jakou těžkou porážku?

„Za prvé chci poděkovat legislativní radě FAČR, která v čele s JuDr. Šidliakem (místopředseda FAČR) pracovala deset měsíců na přípravě návrhu nových stanov společně s právním oddělením a experty FAČR. Návrh nových stanov, to bych zdůraznil, byl přáním fotbalového hnutí. Když jsem se ucházel o funkci předsedy, navštívil jsem všechny kraje a téměř všude jasně hnutí signalizovalo, že stávající stanovy jsou příliš komplikované a složité, nevyhovující běžnému užívání fotbalových funkcionářů.“

Jenže stanovy neprošly.

„Jsem i tak rád, že se proces příprav odehrál, měl odborně po právní i věcné stránce nesmírně vysokou úroveň. Hlasování bylo vyvrcholením diskuze, která byla zahájena před mnoha měsíci. Nechci nikomu sahat do svědomí. Někdo upřednostnil, asi je to častý případ v české komoře, že je bližší košile než kabát, někdo víc myslel na své zájmy. Jsem přesvědčený, že český fotbal nové stanovy potřebuje. Ale zaregistroval jsem komentáře jako porážka, zklamání, To je nesmysl. Stanovy fungovaly osm let, mohou fungovat i nadále, nejde o žádnou tragédii. Chci poděkovat moravské komoře, že stanovy podpořila, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál v české komoře. Na žebříčku priorit stály dost vysoko, musíme si říct, zda v dalším období upřednostníme jiné aktivity a vrátíme se k nim v příznivějším okamžiku.“

Proč nebyly před valnou hromadou schválené výkonným výborem?

„Opakovaně se to tam projednávalo. Nenašlo to nadpoloviční shodu, proto šlo o návrh legislativní rady a nejvyšších statutárních zástupců, předsedy a místopředsedů. Svět tím nekončí, můžeme používat dál stávající stanovy. Nejde o věc nás jednotlivců, ale je to pro dobro českého fotbalu. Je na delegátech, hnutích, okresech, aby si řekly, co tohle zamítnutí přináší. Zda chtějí s takovou důležitou věcí hrát politické hrátky.“

Co říkáte na předčasný konec mimořádné valné hromady?

„Svolávání mimořádných valných hromad a návrhy na odvolání generálního sekretáře nemají patřit do rejstříku, jakým vést český fotbal. Dít se to může ve chvíli, pokud by se někdo dopustil závažného provinění, co by měl směřovat k odvolání, ale tohle nejsou ty případy, jde o zcela jinou kategorii. Nemáme záruku, zda někdo za pár měsíců zase nepřijde znovu a nebude navrhovat odvolání kohokoliv dalšího. Mimořádná valná hromada stojí statisíce korun a nebývá součástí rozpočtu FAČR. Vyslali bychom tím špatný signál na veřejnost. Není to projev reformismu, ale destrukce. Musím ocenit, že česká komora dala v tomto případě najevo, že existují vyšší principy, než kdo patří do jakého tábora.“

Jak chcete v hnutí obrousit hrany?

„Proběhla celá řada vystoupení, která byla k věci. Týkaly se ekonomiky, změn stanov. Otevřený politický střet tam neprobíhal, ten vidím jinde. Celé hnutí nebo zejména česká část čekala, jak se vyvine dnešní valná hromada, řádná i ta mimořádná. Musíme si říct, zda probíhá válka studená, nebo otevřená. Já si přeju mír. Fotbal má řadu výzev na úplně jiném poli. Shánět finance, být sportovně úspěšný, reformy uvnitř hnutí a bojovat za obnovu důvěry. Tyhle plány je mnohem těžší uskutečnit. Vadí mi, když si někdo bere fotbal jako rukojmí.“

Jakou jste dali valnou hromadou zprávu veřejnosti?

„Z čeho se skládá image fotbalu? Především z toho, že za rok ve funkci jsme udělali obrovský kus práce. Něco, co jsme snažili prezentovat i vám médiím. Neříkám, že je všechno hotovo, to zdaleka ne, ale udělali jsme značný objem práce. Nedochází k žádným výrazným skandálům, šetří se ty z minulosti. Tohle vysílá mnohem silnější signál než to, jakým způsobem probíhala valná hromada. Neprobíhala nijak tragicky, jediné, co nebylo schválené, jsou stanovy. Neberu to jako černý den českého fotbalu, to v žádném případě. Hnutí vyslalo signál, že si přeje udržet výkonný výbor ve zvolené sestavě, to každý chápe. Budeme dál pracovat.“

Co říkáte na vystoupení Miroslava Pelty?

„Vystoupení jsem zaznamenal a bylo široce medializováno. Máme vynikající spolupráci s NSA (Národní sportovní agenturou), komunikujeme o financích ze státu. Nemůžu se podepsat pod takový způsob popisu NSA i jejího předsedy. Jsme spokojení, že jsme byli vybraní do jejich programu. Chceme samozřejmě rozvíjet i ženský fotbal. Z některých řečníků mluvila frustrace, že financování do sportu obecně v této zemi klesá, zasáhlo to i fotbal a je čím dál těžší sehnat prostředky na všech úrovních.“

Co motivovalo zástupce české komory k takovému jednání, že neschválily stanovy?

„Stanovy pochopitelně měly svou váhu, to neschvalujete každý den. Pochopitelně by český fotbal byl mnohem dál, pokud by stanovy byly schválené. Exemplární příklad byly návrhy na úpravy stanov, tzv. zrušení provoleb, že by se valné hromady účastnily všechny kluby z divizí a třetích lig, čímž by valná hromada nabobtnala. Jiným částem české komory zase vadily jiné věci, ale to zabíháme do spekulací. Oddělil bych vyjednávání mezi FAČR a LFA (Ligová fotbalová asociace) a stanovy FAČR, to jsou různé věci. V jednání s LFA budeme pokračovat.“