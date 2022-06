Valná hromada FAČR: Fiasko Fevoluce během 17 minut. I Fousek prohrál…

Na konci dubna nevyšlo odvolání generálního sekretáře Michala Valtra. Výkonný výbor záměr Fevoluce nepodpořil. Druhá porážka, pro proreformní iniciativu ještě tvrdší, se odehrála v pátek v hotelu Pyramida. Na jejím facebookovém účtu se v pátek ráno objevila krátká výzva pro delegáty: „Fotbal může být zase hezká věc, i díky vám. Stačí jen chtít. Držme si palce.“

Vyslyšena nebyla.

Fevoluce dostala na frak za sedmnáct minut. Tak krátce totiž trvala mimořádná valná hromada, jejímž meritem věci bylo odvolání dvou členů výkonného výboru FAČR – místopředsedy za Čechy Jana Richtera a předsedy Řídící komise pro Čechy Martina Drobného. Za ně chtěla Fevoluce dosadit své kandidáty Milana Kratinu a Tomáše Nováka.

K hlasování vůbec nedošlo. Delegáti pokus shodili ze stolu tím, že neschválili program mimořádné valné hromady. V české komoře zvedlo ruku pro jen patnáct členů z auditoria, proti bylo osmaosmdesát a třináct se zdrželo. Výsledek byl jednoznačný. Drtivý. Vzhledem k tomu, že program musela schválit nadpoloviční většina obou komor, v té moravské se ani nehlasovalo…

„Pět klubů českých divizí se mně dnes omluvilo. Netušily, co se pod odvoláním skrývá,“ pronesl Richter. Právě divizní kluby na popud Fevoluce vyvolaly mimořádnou valnou hromadu.

Zazněly i další ostré výroky.

Tak třeba od generálního sekretáře Valtra. „Je mně smutno za fotbal a za lidi, že tady u toho museli být. A je mně smutno i za svazovou pokladnu.“ Na mysli měl rozpočet na pořádání jakékoli valné hromady dosahující výše až milionu korun.

„Měli jsme dvě valné hromady… Je mně strašně líto, že vše končilo až okolo šesté večerní. Během osmi hodin jednání jsme moc fotbalu neřešili. Víc než o fotbale to bylo o exhibici jedinců, kteří prezentují názory, jež se dají prezentovat úplně jinak,“ přidal se Jiří Šidliák, místopředseda za Moravu.

A konečně Petr Fousek. „Není to projev reformismu, ale destrukce. Musím ocenit, že česká komora dala v tomto případě najevo, že existují vyšší principy, než kdo patří do jakého tábora.“

Také on však schytal tvrdou ránu. Jeho tým dlouhé měsíce, více než tři čtvrtě roku, chystal novou podobu Stanov FAČR, zásadního dokumentu největšího spolku v zemi. V pátek měla být odsouhlasena během řádné valné hromady. Jenže už v týdnu prosakovaly z hnutí signály, že věci nepůjdou zrovna hladce. Spíš obrace.

A tak se i stalo. Podle zdrojů deníku Sportu a webu iSport.cz ze tří důvodů, byť Fousek jeden z nich odmítá. O tom ale až později.

Prvním bodem sváru byly takzvané provolby, nástroj využitý divizními kluby před mimořádnou valnou hromadou. Některé oddíly, zejména „profevoluční“, je chtěly zrušit. Pavel Chán, předseda OFS Příbram, vystoupil s pozměňovacím návrhem. Neuspěl. Pro bylo jen jednačtyřicet delegátů z Čech. Bylo však zřejmé, že tato skupina novelizaci stanov nepodpoří.

Další množina se odloupla, řekněme, kvůli snížení vlivu rozhodčích, respektive jejich funkcionářskému angažmá na různých úrovních. A to kvůli střetu zájmů.

A zbytek, hlavně u prvoligových klubů, a tady existuje rozpor s názorem Fouska, se do hlasování promítlo dosud neúspěšné jednání o rámcové smlouvě mezi FAČR a Ligovou fotbalovou asociací (LFA). A taky proto, že FAČR údajně nepřijal téměř žádnou připomínku LFA. Jasně, jde o peníze. I ty pro mládež.

„To bych oddělil. Jde o různé věci. V jednání s LFA budeme pokračovat,“ nesouhlasně kroutil předseda hlavou.

Každopádně, hlasování mu radost neudělalo. Bylo dominantně v neprospěch schválení stanov. V české komoře zvedlo ruku jen sedmadvacet hlasujících ze 115. Naopak Morava byla vyjma jednoho rebelanta konzistentní pro potvrzení novelizace.

Naoko to vypadá jako jasná politická porážka Fouska a jeho nejbližších. Šéf českého fotbalu to ale tak nevidí. „Zaregistroval jsem komentáře jako porážka, zklamání. To je nesmysl. Jsem přesvědčený, že český fotbal nové stanovy potřebuje. Někdo ale upřednostnil, asi je to častý případ v české komoře, že je bližší košile než kabát, někdo víc myslel na své zájmy,“ představil svůj pohled.

V pražském hotelu Pyramida se během téměř osmihodinového jednání odehrály scény smutné, trapné, bizarní i groteskní. Třeba na závěr, kdy skrutátoři hlásili před schválením programu mimořádné valné hromady 115 českých delegátů v sále, nakonec zjistili, že jich hlasovalo 116. Tak se zase dlouhé minuty počítalo a počítalo… „Musíme to přepočítat, omlouváme se, holky to tam vzadu přepočítávají…“ hlásil do mikrofonu sekretář mandátové komise Otakar Mestek.

Přesto Petr Fousek na závěr složitého dne promluvil státnicky. „Musíme si říct, zda probíhá válka studená, nebo otevřená. Já si přeju mír.“