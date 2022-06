Ostrý Pelta: Na ženský 150 milionů a na stadiony nulu? Okradli nás

Pelta se k mikrofonu před ostatní delegáty a vedení FAČR postavil po dvanácté hodině. Zapojil se do debaty ohledně hospodaření celé organizace. Někdejšímu vůdci českého fotbalu se nelíbí, že ohledně financování a podpory státu fotbal zle ztrácí.

Zmínil, že místo podpory ženského fotbalu mají směřovat finance jinam, když aktuálně chybí v klíčových oblastech. „Pak vzniknou nápady, že se dá 150 milionů na ženský. Chápu, jdeme za medailí, ale tady jde o život svazům, tam je potřeba zacílit,“ horoval Pelta.

Podpora státu se aktuálně stáčí k blížícímu se mistrovství Evropy žen do 19 let v Moravskoslezském kraji a projektu na to, aby se česká ženská reprezentace dostala na letní olympiádu do Los Angeles v roce 2028.

Peltovi se nelíbí ani financování infrastruktury, přesněji výstavby fotbalových stadionů. „Neumím si jako šéf svazu představit, že z významných investic půjde všechno na sportovní haly, ale Hradec a Pardubice dostanou nulu? To je naše prohra,“ zlobil se. „Haly dostanou všechno a my na fotbalové stadiony ani halíř. To je nespravedlivý. Minimálně to má být 50 na 50, jinak to beru, že nás okradli. To je hrdinský čin, že se do toho (stadionů) někdo pouští…“

Naráží na probíhající stavby nových fotbalových stadionů, na něž ale stát prostřednictvím Národní sportovní agentury nepřispívá. „Ohledně financí je potřeba se sjednotit. Pan Neusser (předseda NSA) není člen vlády, není volený parlamentem. Je to člověk, co může mít snahu, ale z mého pohledu má menší vliv, než předsedové významných sportovních svazů,“ dodal protřelý funkcionář, který je zatím nepravomocně odsouzený v kauze sportovních dotací.

Podpora infrastruktury je z hlediska rozvoje fotbalu podle Pelty zásadní. „Historicky jsme jim (Hradci a Pardubicím) slibovali podporu, jednali s nimi, ten proces staveb trvá už pět, šest let. To je hrdinský čin, zázrak, že se do toho kluby v současné době pustily,“ ocenil.

Pelta zmínil i způsob financování v minulosti, kdy do sportu plynuly finance přerozdělované z daní loterijních společností. Za působení Andreje Babiše na ministerstvu financí se ale systém změnil a postupně došlo ke vzniku Národní sportovní agentury, přes kterou nyní finance do sportu proudí.

„Jeho návrh jsme tehdy akceptovali. Ač nejsem jeho volič, Babiš plnil dohody. Částka pro sport tehdy dělala ročně tři miliardy, garantoval nám, že po dobu jeho působení na ministerstvu sport dostane každý rok o miliardu a půl navíc a ty věci fungovaly. To byla věc, která nejde jen tak přejít,“ narážel na to, že v současné době jsou peníze pro sportovní prostředí naopak krácené.

Fotbalové asociaci vyčetl svým typickým způsobem ještě jednu věc z minulosti, kdy se ve fotbalovém hnutí udělala revize členů. „Poprvé jsme si dali vlastňáka, když jsme udělali pravdivý členství, místo 600 tisíc černých duší 300 tisíc reálných. Ostatní, to je virtuální svět, jejich členská základna, to člověk žasnul, a stejně to tolerujeme.“

Páteční program 24. Valné hromady FAČR se natahuje. Odsunul se začátek navazující mimořádné, která byla na programu původně od 13.30. Na ní má dojít k pokusu o odvolání místopředsedy FAČR za Čechy Jana Richtera a Martina Drobného, předsedy řídící komise za Čechy.