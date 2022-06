Hráči v zápřahu: skála Ngadeu i Češi. Únavu si nepřipouštím, říká Brabec

Pokračuje v tom, co předváděl v Česku. Pan Skála. Neotřesitelný. Pokud byl Michael Ngadeu zdravý, hrál v červenobílém dresu takřka všechno. Jeho herní vlastnosti jsou velmi ceněné.

I proto si jej ve Vršovicích vážili. A když odcházel, řekněme za divočejších podmínek, vzkázal mu předseda klubu Jaroslav Tvrdík při loučení, že je uličník.

Ngadeovo kouzlo nyní poznávají v Belgii. Gent jej staví do ligových zápasů, evropských soutěží i národního poháru. Když si k tomu připočtete, že v zimě došel s Kamerunem na Africkém poháru národů až do boje o třetí místo, zaslouženě bere status nepostradatelného.

Když se ovšem podíváme pouze na elitní soutěže, najdeme dalšího slávistu. Nejvytíženější hráči v TOP 5 ligách na světě? Antonio Rüdiger z Chelsea, Mohamed Salah s Virgilem van Dijkem z Liverpoolu a … Tomáš Souček z West Hamu!

Český „ironman“ dře v barvách „kladivářů“ do úmoru. A i přesto, že na britských Ostrovech spořádal porci 49 zápasů, vydal se v červnu na turné Ligy národů, aby ve čtyřech zápasech odehrál maximální počet minut za národní tým.

Bez myšlenek na únavu. „I kdybych hrál sto zápasů v sezoně a potom byl sraz, šel bych. Reprezentace je speciální, žádný klub se jí nevyrovná. Kdo by nechtěl nastupovat za národní tým, měl by jít do reprezentačního důchodu. Pro mě je to čest,“ zaháněl dotazy na vyčerpanost materiálu ve španělské Malaze.

Češi i West Ham na habána z Havlíčkova Brodu sází. Pokud je zápasu schopný, nesleze z hřiště. Neexistuje za něj adekvátní náhrada. A tak musí stále jet naplno. Nestěžuje si. Maká. „Měli jsme náročný program, ale přesto nikdo nekňoural, že by chtěl střídat. Charakter týmu má velkou sílu,“ liboval si trenér Jaroslav Šilhavý.

Na mysli měl i stopera Jakuba Brabce, jenž je společně se Součkem na seznamu TOP 20 nejhranějších hráčů planety. „Vím, že zápasů mám hodně. Přicházel jsem z předkol s Plzní do Řecka, kde jsme hráli ligu i pohár. Do toho nároďák. Abych řekl pravdu, nepřipouštím si, že bych měl být unavený. Fyzicky se cítím dobře,“ říká 29letý obránce.

Volna po náročné sezoně však dostal jen hrstku. Zatímco třeba nejvytíženější zástupce FORTUNA:LIGY Adam Hložek dostal od Leverkusen příkazem tři týdny relaxu, Brabec dostal pár dní na oddych a zpátky do pracovního úboru.

„Měl jsem týden po lize a 10 dní po srazu. V poslední době jsem, bohužel, zvyklý na méně volna. Loni bylo EURO, předtím covid… Je to zvláštní. Prosil jsem klub o více dovolené, ale hrajeme předkolo Konferenční ligy, tak mi to nepovolili a musel jsem do přípravy,“ pokrčí rameny.

Už před vypuknutím Ligy národů vyvolal debatu o přetížení hráčů záložník Kevin de Bruyne, jedna z největších hvězd Premier League. „Máme jen něco málo přes tři týdny volna během celého roku. To je málo. A do toho tento sraz....“

I Brabec kroutí hlavou, proč byla Liga národů napasovaná hned po ligovém finiši. „Z pohledu fotbalisty jsem to nevnímal jako správné rozhodnutí. Ale pokud se máme bavit o reprezentaci, tam není o čem. Člověk vůbec neuvažuje a jede,“ dodává jeden ze čtyř Čechů, kteří odehráli všechny čtyři zápasy bez střídání.