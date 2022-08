Start hvězd, které v létě přestoupily: rozpaky, horská dráha i snadný gól

Čekají se od nich velké věci. Góly, asistence, výrazná pomoc k týmovým úspěchům. Spousta útočných hvězd v létě změnila působiště a chystá se teď zářit jinde. Robert Lewandowski, Erling Haaland i další… Naplňují v úvodu sezony očekávání? Jasně, nedělejme rychlé závěry, ještě bude prostor ukázat se víc, ale i první dojem se vždycky počítá. Jak velkým ofenzivním jménům, která čerstvě převlékla dres, vyšel vstup do nových angažmá?

Pro Bayern začala nová éra, právě posila z Liverpoolu má pomoct Lewandowského brankovou show nahradit. Ale pochybnosti že to bez polského střelce nepůjde? Už jsou skoro pryč, v Mnichově zatím panuje klid. Aby ne, tři soutěžní zápasy, tři výhry, třináct vstřelených gólů. Sám Mané se trefil dvakrát. V Lipsku pomohl k výhře (5:3) v národním Superpoháru, pak mohl slavit i při bundesligové premiéře ve Frankfurtu (6:1). „Věřím, že Bayern je pro mě ideální klub,“ hlásila senegalská star po podpisu smlouvy. Vstup mu dává za pravdu.

Erling Haaland (Manchester City)

Jestli někdo má v příštích letech vládnout tabulce střelců Premier League, je to právě norský kanonýr. Po přestupu z Borussie Dortmund do Manchesteru už zapsal dvě úvodní trefy, které zařídily výhru nad West Hamem. „Erling se narodil, aby dával góly,“ ocenil svou hlavní posilu trenér Pep Guardiola. O víkendu se Haaland přímo neprosadil, ale City to nemuselo vadit, při demolici Bournemouthu (4:0) ho zastoupili spoluhráči. Celý klub věří, že čerstvě dvaadvacetiletý forvard konečně pomůže k vysněnému titulu v Lize mistrů.