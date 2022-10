Stašková o Atlétiku: Jedeme bomby a nabírám svaly. Ale áčku přináší smůlu

V Juventusu během tří let vyhrála sedm trofejí. Chtěla novou výzvu. A tak se v létě Andrea Stašková přesunula z Turína do Madridu, kde obléká dres tamního Atlétika. „Ženský fotbal je ve Španělsku o level výš,“ vysvětluje v rozhovoru pro web iSport.cz. Už v úterý ji ale čeká jiná zkouška - český národní tým vyzve v Brightonu evropské šampionky z Anglie.

Bude to podobná zkouška jako v duelech s USA či Nizozemskem, ve kterých jste ukázaly, že umíte zahrát i proti silným soupeřkám?

„Doufám, že se na Angličanky připravíme stejně dobře jako na tyto dva silné výběry. Navíc hrajeme u nich doma, takže to bude složitější, ale pokusíme se zabojovat o co nejlepší výsledek.“

Ještě s Juventusem jste si proti Chelsea zahrála v Lize mistryň. Je anglický ženský fotbal opravdu odskočený?

„Anglická liga je nyní top, ale s Juventusem jsme proti nim odehrály dobré utkání a nakonec jsme je i vyřadily. Neřekla bych tedy, že jsou vyloženě odskočené od zbytku Evropy, ale je to jiné například v tom, že je podporuje více diváků. Nicméně ženský fotbal se nyní zvedá i v jiných státech.“

Na stadion Brightonu má dorazit téměř 30 tisíc fanoušků, což je skvělá kulisa i na poměry mužského fotbalu. Bude to zážitek?

„Samozřejmě. Něco jsem zažila v Itálii, když jsme hráli Ligu mistryň s Wolfsburgem,