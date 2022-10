Benzema: od soudu na trůn, pro Zidana je NEJ. Zlatý míč jen do Barcy a Realu

V poslední době žádný nezvyk. Zlatý míč si předplatili třicátníci, což jde ruku v ruce s kralováním Cristiana Ronalda a Lionela Messiho. Oba totiž na individuální fotbalový grál dosáhli opakovaně i po třicítce. Jejich nadvládu narušil pouze roku 2018 Luka Modrič ve 33 letech a letos právě kanonýr Realu Madrid. Jaká to změna oproti začátku milénia, kdy anketu opanoval tehdy Michael Owen v necelých dvaadvaceti.

Když Benzema v roce 2009 přestupoval do Realu Madrid z Lyonu, prezident francouzského klubu Jean - Michel Aulas věřil, že Benzema získá Zlatý míč, proto se do smlouvy přidal dodatek, ve kterém stálo, že v případě Benzemova triumfu poputuje do Lyonu jeden mlion eur.

Benzemu mohou dodnes vnímat někteří fanoušci poněkud kontroverzně. Stačí se podívat na jeho předchůdce na fotbalovém piedestalu. Ronaldo, Messi i Modrič se snaží nějakým eskapádám pro bulvární novináře vyhýbat, na druhé straně pomyslné barikády stojí Benzema. V listopadu 2021 jej soud podmínečně odsoudil na rok za spoluúčast na vydírání někdejšího kolegy z francouzské reprezentace Mathieu Valbeuny. A dnes? Rok se s rokem sešel a Benzema se vyhřívá na vrcholu kariéry.

Francouz připomněl složité období svého života i při samotné korunovaci. „V životě jsem měl dva vzory, Zidana a Ronalda. Vždy jsem snil o této chvíli. Zažil jsem těžké období, kdy mě vyřadili z reprezentace, ale tvrdě jsem pracoval, nevzdal se a dál hrál fotbal. Jsem opravdu hrdý na svou cestu až sem. Díky patří mé rodině i spoluhráčům."

Francie platí odnepaměti za přední fotbalovou velmoc produkující skvělé fotbalisty jako na běžícím páse. Vždyť letos na MS v Kataru bude galský kohout obhajovat zlaté medaile. Je tedy s podivem, že Karim Benzema se stal prvním Francouzem se Zlatým míčem v náručí od roku 1998, kdy se s ním naposledy mohl polaskat Benzemův vzor legendární Zinedine Zidane. Oba špičkové hráče pojí také angažmá v Realu Madrid a jejich alžírský původ.

Zidane se navíc netajil tím, že Benzemovi Zlatý míč dlouho přál a složil mu veřejně poklonu. „Nejlepší útočník v historii francouzského fotbalu? Každý má svého oblíbeného hráče. Někteří lidé vám řeknou, že je to Jean-Pierre Papin, jiní budou mluvit o Michelu Platinim. Pro mě je tím nejlepším Karim, protože jsem byl kolem něj a vím, jakou má cenu. V každém případě si zaslouží být hodně vysoko. Přeji mu, aby ještě dlouho šel za rekordy a zářil na hřišti s Realem Madrid i francouzským týmem. Je schopen jít ještě výš."

Karim Benzema se svým vzorem Zinedinem Zidanem • Foto Reuters

Benzemu i Zidana nejvíce obdivují kromě francouzských fanoušků i příznivci Realu Madrid, kde oba hráči zanechali výraznou stopu, přitom Benzema ji ještě hodlá prohlubovat. Přídomek nejlepší fotbalové ligy světa má anglická Premier League, ale držitelé Zlatého míče od roku 2005 mají jedno společné. Všichni prošli ve své kariéře angažmá v Realu či Barceloně. Španělští giganti zkrátka táhnou, byť tamní La Lize oproti Premier League jistě ubírají na atraktivitě mnohem více rozevřené výkonnostní nůžky mezi top celky a zbytkem soutěže.

Naposledy se ale držitelem Zlatého míče bez zkušenosti se španělským klubovým fotbalem stal v roce 2004 Andrij Ševčenko. To už je pěkná řádka let.

Karim Benzema nadále táhne Real Madrid k výšinám. Pod Carlem Ancelottim nabral druhý dech a den před převzetím Zlatého míče pomohl porazit ve španělské lize Barcelonu. Real se tak znovu příznačně vyhřívá na prvním místě. Má jeho nejlepší střelec na to, aby svůj triumf v prestižní anketě obhájil? Určitě ano, protože věrný své francouzské národnosti zraje jako to nejlepší víno.