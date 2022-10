Expert Karoch končí v ČT: naznačil důvody. Ale dál bude hledat G bod

Své rozloučení se sportovní redakcí ČT pojal Pavel Karoch hodně osobně a prozradil, že za jeho koncem jsou i nespokojené reakce diváků. Ti experta, který sám hrál třeba i v Kostarice, většinou nešetřili, a jeho hlášky žily svým životem - třeba na twitterovém účtu Bonmoty Pavla Karocha.

Nicméně i on sám si z toho dokázal udělat legraci. „Díky moc, byla to pro mě jízda, budeme dál hledat fotbalový Gólový „G bod“. A někdy, možná, když Pánbůh dopustí, i motyka spustí, se mu přiblížíme. Přeju vám v tom všem, upřímně, hodně štěstí,“ loučil se Karoch vtipně s kolegy ve zveřejněném vzkazu právě za pomoci některých svých legendárních hlášek.

V osobním dopise oslovil své kolegy, aby jim poděkoval za prožitých 12 let. „Když píšu tento email, usmívám se, protože se mně vybavuje spousta společných zážitků, které mně budou vždy dělat radost. A to je možná to, proč mně stojí za to vám napsat pár řádků. Komentovat a spolupracovat s vámi mě hodně bavilo a naše společná energie byla neopakovatelná. Na vás a na všechny přenosy jsem se vždy těšil, ať to bylo ME, MS nebo druhá liga. Hodně mě to obohatilo, cítil jsem se v tom svobodný a šťastný. To je to, co si budu vždy pamatovat…“ psal dojatě Karoch, ale také popsal, proč k rozvázání spolupráce dospěl.

„Davide, oceňuju, že jsi zavolal a měl jsi odvahu se se mnou sejít a tlumočit mně nabídku další spolupráce, v pozměněných zúžených parametrech. Omlouvám se, ale takto formulovaná nabídka, mě neoslovuje,“ vzkázal expert zřejmě Davidu Kozohorskému a vyrovnal se i s trochu hořkou skutečností, že doplatil právě na ohlasy diváků.

„Odůvodnění, že jsou na mě iracionální negativní reakce a ztrácím podporu vedení sportovní redakce... budiž. Víš, pro mě není hřích ve fotbale vzbudit emoce, pro mě je hřích nevzbudit žádné emoce. To co jsi navrhl, by nepřinášelo radost a lehkost, která je pro tuto práci potřebná...“ vysvětlil Karoch, proč už na další spolupráci nekývl.

„Po dlouhou dobu jsem cítil také podporu ve sportovní redakci. Vedli jsme konstruktivní, nekonečné, neopakovatelné rozhovory o naší profesi a o fotbale, který všichni tak milujeme. Přeju ti, abys měl odvahu následovat svůj instinkt a stát si za svým názorem,“ vyzval končící spolukomentátor.

„Buďte sbohem, chlapi,“ dodal pak ve španělštině a podepsal se svou přezdívkou Pablo.