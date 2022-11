Pogba a temné síly: proklel Mbappého? Jak šamani (ne)ovlivňují fotbal

Asi jste slyšeli o neuvěřitelně bizarní, ale o to truchlivější kauze Paula Pogby, jehož vydírá starší bratr Mathias. Co to má být? Něco mezi hororem a groteskou? Ve skutečnosti to není fraška ani špatný vtip, ale jízda mezi morálními zvraty, zatracením a zmenšující se nadějí na spásu fotbalisty, který se nestal králem. A voodoo za to nemůže.

I když… Vyrůstali spolu, hráli spolu, starali se o sebe. Na předměstí Paříže, v kraji gangů a malé úcty k vlídnosti, kde šel život bez zábran a bez naděje, drželi prst na spoušti svých budoucích osudů. Pomocnou ruku? Tu našli – na konci svého ramene. Bok po boku se vymanili z bídy a dosáhli úspěchu.

Když Paul Pogba, extra záložník a největší talent své generace, napojil Francii zlatou mízou a zabodl francouzskou vlajku do vrcholku MS 2018 (ve finále s Chorvaty skóroval), v Lužnikách slavil i bratr Mathias. Pózoval s trofejí, na sobě dres s číslem 6. Idylu doplnila matka Yeo a Mathiasovo dvojče Florentin (jsou o tři roky starší než Paul).

„Byli jsme jako lodě svázané lanem,“ řekl středopolař Juventusu. „Měl jsem za to, že není nůž, který by to lano přeřezal. Spletl jsem se.“

Mathias, útočník (191 cm), který se fotbalem živil jako kočovník v nižších ligách v Anglii, Itálii, Nizozemsku, Francii, Španělsku a Slovinsku (nikde nevydržel déle než sezonu), zveřejnil na Twitteru nahrávky z rubriky „Nejbizarnější domácí videa“.

Slavnějšího (a bohatšího) sourozence nařkl z hédonismu, vyznávání temných čarodějných praktik a využívání šamana proti soupeřům. Záznamy nahrál, než se přihlásil na policii, která ho vyšetřuje kvůli Paulově vydírání. Od té doby je ve vazbě.

Není to žádná maličkost. Pařížské státní zastupitelství ho obvinilo, že patří k bandě, která z mistra světa vymáhala 13 milionů eur. Pátrání vede Divize pro boj s organizovaným zločinem. Kromě Mathiase jde o Pogbovy přátele z dětství. Dle vyšetřovatelů skupina těžila z jeho finanční podpory roky. Investovali statisíce eur do restaurací a kadeřnictví. Výhrůžky začaly v lednu 2022, když jim fotbalista přísun peněz zastavil.

„V březnu mě přepadli,“ řekl bývalý středopolař United. „Měli kukly a mířili na mě puškami. Měl jsem strach. Odvlekli mě do bytu na předměstí Lagny-sur-Marne. Tam jsem vyrůstal a oni tam žijí dodnes. Řekli mi, co chtějí.“

Pokud jim nevyhoví, zveřejní kompromitující videa. Pogba uvedl, že zastrašování pokračovalo. Jeho kamarádovi zapálili auto. Paula pronásledovali v ulicích Turína a v tréninkovém centru Juventusu. „Byl mezi nimi i Mathias.“

Reportéři vyzpovídali několik hráčských agentů, kteří – pod podmínkou anonymity – popsali: „Hráče jako Pogba, kteří se domohli jmění, pořád někdo žádá o peníze. Rodinní příslušníci z Francie i Afriky, přátelé, známí. Jsou zdrojem příjmů pro spoustu lidí.“

Co na Paula vlastně měli? Mathias sliboval výbušná odhalení. „Svět si zaslouží vědět určité věci,“ hřímal ve videu. „Můj malý bráška není důvěryhodný. Nemá být idolem a tváří známých značek. Nemá nosit reprezentační dres. Vyznává temné síly a stal se stoupencem čaroděje – marabouta Ibrahima, zvaného Veliký, za jehož služby utratil miliony.“

Pogba ho prý využil, aby zaklel soupeře na MS 2018 a přivolal kletbu na Kyliana Mbappého. S ním se podle všeho moc nemusí a v těžkém konfliktu se ocitly i jejich rodiny (zejména po výbuchu na EURO 2020).

Mathias to však pozvedl na vyšší level: „Najal Ibrahima, aby Kyliana neutralizoval.“ Mělo se to stát před odvetou osmifinále Ligy mistrů (březen 2019). Na Old Trafford PSG dominovalo a Mbappého zásluhou zvítězilo. V Parku princů však útočník pohasl a Red Devils postoupili do čtvrtfinále.

Mathiasův gang údajně vlastní videonahrávky s Paulem a šamanem Ibrahimem. Můžeme se tomu posmívat, ale zkusme to seriózněji. Kdybyste navštívili Roissy-en-Brie, komunitu na předměstí Paříže, zjistíte, že Ibrahima zná každý. Říká si marabout, což je označení pro afrického učence a svatého muže. Tvrdí, že dokáže kletbu seslat i zrušit, přinést štěstí nebo život ztrpčovat.

Etnika ze západní Afriky (Pobřeží slonoviny, Guinea, Mali, Nigérie, Gambie, Senegal či Burkina Faso), odkud Pogbova rodina pochází, jsou převážně muslimové. V jejich kultuře, staré tisíce let, však není jen korán a učení proroka Mohameda, ale tradiční prvky a praktiky související s jejich pověrčivostí a animistickými kořeny.

Věří, že svět ovládají duchové. Nadpřirozené síly kontroluje marabout, který zná ochranné formule. Na mnoha místech v Africe je tahle praxe stále živá a důležitá rozhodnutí se neobejdou bez konzultace s maraboutem. Většině Evropanů to nedává smysl, ale ti nevyrostli v africké kultuře.

Pogba připustil, že Ibrahima zná a jeho služby využil. „Ale ne, abych někoho proklel!“ vysvětloval. „To je samozřejmě absurdní. Trápila mě zranění, vynechal jsem plno zápasů, lékařské kapacity mi neuměly pomoct. Vyzkoušel jsem vše. Nakonec i marabouta, stejně jako se jiní obrací na léčitele. Nejde jen o tělo, jsou to i meditační techniky – úklid duše. Není na tom nic špatného.“

Mathias uvedl, že Paula s Ibrahimem seznámil Serge Aurier, exobránce PSG či Tottenhamu, a bývalý francouzský reprezentant Alou Diarra. Od roku 2015 za jeho „konzultace“ utratil přes 4 miliony eur. Paul to popřel a visačku lží tomu přišili i oba zmínění fotbalisté.

„Čarodějnická“ praxe nám přijde neobvyklá, ale magie a kulty k Africe patří. Zkušenost s tím má i fotbalová Francie. Emmanuel Petit, záložník Arsenalu, Barcelony a Chelsea, vzpomínal: „Rok před MS 2002 jsem trávil léto na pláži v Nice. Přistoupil ke mně pouliční prodejce, původem ze Senegalu.“

Řekl mu: „Šampionát se hraje za 12 měsíců a Senegal porazí Francii 1:0, protože naši šamani jsou velmi silní. Uvidíš.“ Petit se mu vysmál. „Jenže se to vyplnilo,“ líčil. „Byli jsme superfavorit, mistři světa (1998) i Evropy (2000). První zápas proti Lvům z Terangy měl být náš. Nebyl.“

Senegal, dnes reprezentovaný Maném či Koulibalym, přivezl na MS 2002 vedle trenérů i mystika – oficiálního čaroděje pro turnaj. Porazili Thurama, Desaillyho, Vieiru, Henryho a spol. A dostali se až do čtvrtfinále.

Další příklad – PSG v roce 1997 podlehlo v předkole Ligy mistrů Bukurešti. Michel Denisot, v té době prezident Pařížanů, požádal o pomoc Sidiho, věhlasného marabouta. Dva dny před odvetou mu Sidi řekl: „Vyhraješ 5:0, to je jisté. Vidím celý zápas. Čtvrtý gól vstřelí osmnáctka ve 40. minutě.“

PSG vyhrálo v rozžhavené atmosféře Parku princů 5:0 a čtvrtou branku dal ve 40. minutě Florian Maurice, který nosil číslo 18. Denisot poté oslovil Sidiho ještě mockrát. Když vedl Chateauroux, tým ze třetí ligy, došli v roce 2004 až do čtvrtfinále poháru, kde senzačně vyřadili Monako. V semifinále odrovnali Dijon a padli až ve finále s PSG (0:1).

Okultisty znali v Métách, Sochaux, Montpellier a dalších ligových celcích. V Lavalu to na vlastní oči viděl Frank Leboeuf, bývalý stoper Chelsea a mistr světa (1998). „Mým spoluhráčem byl Pierre Aubameyang, gabonský záložník, otec slavného útočníka. Byl přesvědčený, že na něm leží kletba. Navštívil mnoho lékařů, ale pořád měl potíže s nohou. Byl jsem u toho, když jednal s maraboutem, který prováděl všechny možné druhy magie. Bolest zmizela. Aubame hrál.“

To nás přivádí zpět k Pogbovi. Kdyby utratil miliony eur za čaroděje, měl by trable v Man United? Rozpadla by se mu rodina? Měl by operované koleno a mizivou šanci, že stihne MS v Kataru?

Kruci, neproklel ho někdo? Kyliane!

Šamani v kabině aneb „speciální schopnosti“ v akci

Aféra Pogba nám připomíná, jak důležití marabouti – kouzelníci, s nimiž se ostatní radí o nadpřirozených věcech – byli a jsou v africkém sportu. Osm z deseti Afričanů navštíví tradičního léčitele aspoň třikrát do roka. Není to tak dávno, co africké týmy zaměstnávaly „zvláštní poradce“, kteří mohli kouzlem ošetřit míč, natřít branku lektvarem nebo zamořit šatnu protivníka magickým práškem. Občas to fungovalo.

Fotbalisté přicházejí do šatny. Na podlaze zasychá prasečí krev. Na lavicích taky. Šaman zatím pálí kusy mrtvého zvířete na hřišti a máchá bylinami před brankou zakletého týmu. Krev lije i na trávník, kudy půjde soupeř z kabin. Mužstvu, které má ochránit před porážkou a inkasovanými góly, věší do sítě amulety. V kabině věští z rozhozených kostí. Útočníkům pomaže nohy lektvarem. Brankář si k sobě bere sloní zub, aby byl mezi tyčemi neprůstřelný.

To vše běžně předcházelo utkáním v Africe. Magie vybízela fotbalisty k lepším výkonům. Čáry? Důležitá součást přípravy. Říká se tomu „juju“ nebo „muti“ – rituály, zaříkadla, amulety, lektvary. Cokoli, co nakloní přízeň osudu, přinese sílu, výhodu a vítězství. Na starosti to mají šamani, léčitelé, marabouti. Tvrdí, že zabrání zraněním, odvrátí porážky a zařídí zázračné výkony.

Hráči je brali – a někteří stále berou – vážně. „Tradiční medicína a víra hrají význačnou roli ve většině afrických společností,“ objasnil Oliver Becker, filmař, který o tom natočil dokument. „Fotbal je v Africe nejoblíbenější sport. Tato přesvědčení v něm logicky mají své místo.“

I pes, který se zatoulal na hřiště a pomočil rohový praporek, mohl vyvolat pozdvižení. Co když jde o „vyšší moc“, která ovlivní výsledek? Magie byla natolik rozšířená, že africký fotbalový svaz CAF musel kousky čarodějů zakázat. „Nehodláme trpět žádné šamany, stejně jako nechceme v hledišti kanibaly,“ uvedl CAF. Časopis African Soccer ale napsal: „Vypravit se na turnaj bez týmového čaroděje je jako jít ve škole na písemnou zkoušku bez tužky.“

Památné je čtvrtfinále Afrického poháru 2000. Senegal vedl nad Nigérií 1:0. Patnáct minut před koncem vběhl na hřiště člen nigerijského týmu a ze senegalské brány ukradl amulet pro štěstí. Stížnosti Senegalců u rozhodčího nezabraly. „Co já s tím?“ Nigérie střeleckou smůlu hned prolomila a zvítězila 2:1.

Jsou různé způsoby, jak léčitel hráčům pomáhá. Kromě talismanů a bylin využívá sílu pocházející od zemřelých předků. Duchové v něm probudí skvělý výkon a dodají mu štěstí. Možná se jedná o psychologickou výhodu, možná ne. Vliv šamanů ovšem nebývá zadarmo. „Některé týmy za ně utratily tolik, že pak neměly na cesty k venkovním zápasům,“ popsal Becker.

„Většina útočníků chodí za šamany, aby dávali góly,“ řekl Nephawe, jihoafrický juju – věštec, léčitel a bylinkář. „Věříme, že když máš moc, máš pak určitou kontrolu, že se špatné věci nestanou. Musíš tomu opravdu věřit a muti (dobrý duch) tě posílí. Zakážeš katolíkům, aby se na hřišti křižovali?“

Je tu i temná stránka. Když si Michael Essien, bývalý záložník Chelsea a ghanský kapitán, poranil koleno a přišel o MS 2010, Black Stars tvrdili, že je na vině Essienův otec, který si objednal synovo prokletí jako pomstu za to, že se ho Michael zřekl.

Pep Guardiola zas nevyhraje Ligu mistrů s Manchesterem City. Nikdy! Šamani z Pobřeží slonoviny ho uřknuli. Je to trest za to, jak se zachoval k Yayovi Tourému, kterého vyštípal z týmu.

Mathias Pogba teď říká, že jeho mladší bratr vyhrál MS 2018 s pomocí čar marabouta Ibrahima. Didier Deschamps si nejspíš myslí něco jiného. Stejně jako Lloris, Varane, Kanté, Griezmann, Giroud či Mbappé, kteří si zlato vybojovali na hřišti. Tam se rozhoduje.

Jak víme z historie – Zair (dnešní Demokratická republika Kongo) si na MS 1974 přivezl celý sbor medicinmanů, a přesto prohrál ve třech zápasech se skóre 0:14.