To nejsou střely, ale plivance, hecoval gólman Ciupa střelce Slavie

Znají se od dětství, vyrůstali spolu. Brankář Jiří Ciupa z Karviné a útočník Ondřej Lingr ze Slavie si osmifinále MOL Cupu (0:2) náramně užili. Hecovali se už dlouho před zápasem i během něho. Konečná osobní bilance? „Nerozhodně,“ usmíval se Ciupa. „Ondra sice jeden gól dal, ale prakticky do prázdné. Já mu jednu velkou šanci chytil, takže 1:1. Na večeři to spolu probereme.“

Oběma je 24 let, hrávali spolu od přípravky, ligu rozjeli v Karviné. „Linži je nejlepší kamarád, jsme v kontaktu dennodenně,“ přitakává brankář. „Před pohárem jsme si posílali zprávy, videa, hecovali jsme se. Já mu do poslední chvíle neřekl, jestli budu chytat, natahoval jsem ho. I v zápase jsme pak na sebe pořvávali a hecovali se.“

Lingr do Karviné přijel jako kapitán Slavie. O pásku si sám řekl. Boj proti klubu, kde fotbalově vyrostl, pro něho byl hodně prestižní. Jeden gól dal, na druhý přihrál, k tomu přidal žlutou kartu. Tutovku v 63. minutě mu Ciupa reflexivně nohou vyrazil. „Ondra říkal, že kapitán asi bude, ale na sto procent to nevěděl.“

Karvinského gólmana nepřekvapuje, kam se bojovník Lingr za dvě a půl sezony v elitním týmu posunul. V lize už nasázel 25 branek, je jedním z klíčových borců výběru trenéra Jindřicha Trpišovského. „Ondra byl rozdílový vždycky, vím, co je za hráče,“ má jasno Ciupa. „Malá myška, hlavu nacpal všude, neskutečně toho oběhal. Důležitý hráč pro tým. Ve Slavii vyrostl dvakrát tolik, ještě o něm uslyšíme.“

Že už je dravý bijec i gólový? To je podle Ciupy posun. „Co si pamatuju, tak Linži neměl střelu, byly to jen takové plivance,“ zasmál se. „Vždycky jsem si z něj dělal srandu, že nemá žádnou ránu, že míč sotva dojede k bráně a že mu ty jeho střely budu vyhlavičkovávat. I tohle zlepšil. Když jsem viděl ten jeho gól nártem v Nice!? To jsem jen kroutil hlavou. Bůh ví, od čeho se mu taková rána odrazila.“

Karvinský gólman oceňuje i Lingrovu povahu. „Skromný kluk, je z menšího města, vyrůstal v Havířově. Ale nebojte, není takový pořád. Umí i zamachrovat, to by bylo divné, kdyby neuměl,“ dodává s úsměvem Ciupa. „Ví, co chce. A hlavně - je rozumný. To je důležité.“

I Jiří Ciupa má se svými parťáky jasný cíl. S Karvinou by se chtěli vrátit mezi elitu. Po šestnácti kolech podzimní části FNL jsou s 25 body na pátém místě. Na vedoucí Příbram ztrácí šest bodů. „Máme na čem pracovat, zatím to není takové, jak bychom chtěli. Ambice jsme si dali nejvyšší, chceme se okamžitě vrátit, to není tajemství. Bohužel nás zatím sráží nesouměrné výkony, na tom musíme během přestávky zapracovat.“