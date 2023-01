Sportovní kalendář 2023: lyže, biatlon i rallye v Česku, kdy je MS v hokeji

Co nás čeká ve sportovním roce 2023? • Koláž iSport.cz

Rok 2023 bude ve světě sportu po dvou letech bez významnější akce. Čeští fanoušci se mohou těšit na podniky SP v alpském lyžování i biatlonu, které hostí Špindlerův Mlýn, resp. Nové Město na Moravě. Riga a Tampere uspořádají v květnu hokejové mistrovství světa mužů, ženy budou obhajovat bronz v dubnu v Kanadě. V červnu je na programu ME ve fotbale hráčů do 21 let, v Krakově pak začínají Evropské hry. Nejdelší akcí roku bude světový šampionát v ragby, který od 8. září hostí Francie. Projděte si kalendář sportovních akcí pro rok 2023!