Tour de Ski 2023: program a průběžné výsledky. Vrací se Razýmová

Program Tour de Ski 2023

Závod Datum, čas Dějiště sprint volně - Ž i M (kvalifikace) 31. prosince, 11.30 Val Müstair sprint volně - Ž i M (finále) 31. prosince, 14.00 Val Müstair 10 km stíhačka klas. - Ž 1. ledna, 12.00 Val Müstair 10 km stíhačka klas. - M 1. ledna, 13.15 Val Müstair 10 km individuálně klas. - Ž 3. ledna, 11.45 Oberstdorf 10 km individuálně klas. - M 3. ledna, 14.45 Oberstdorf 20 km stíhačka vol. - M 4. ledna, 11.15 Oberstdorf 20 km stíhačka vol. - Ž 4. ledna, 14.30 Oberstdorf sprint klasicky - Ž i M (kvalifikace) 6. ledna, 10.00 Val di Fiemme sprint klasicky - Ž i M (finále) 6. ledna, 12.30 Val di Fiemme 15 km hromadný start klas. - Ž 7. ledna, 11.45 Val di Fiemme 15 km hromadný start klas. - M 7. ledna, 13.00 Val di Fiemme 9 km do vrchu volně - Ž 8. ledna, 11.00 Val di Fiemme 9 km do vrchu volně - M 8. ledna, 12.45 Val di Fiemme

Průběžné pořadí SP v klasickém lyžování 2022/23

Ženy: 1. T. U. Wengová (Nor.) 872, 2. Digginsová (USA) 738, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) 625, 4. Karlssonová (Švéd.) 588, 5. Fähndrichová (Švýc.) 561, 6. Hennigová (Něm.) 538, ...37. Beranová 180, 43. Janatová 139, 70. Antošová 72, 106. P. Nováková 8, 110. A. Nováková (všechny ČR) 6.

Muži: 1. Golberg 756, 2. Klaebo (oba Nor.) 617, 3. Pellegrino (It.) 500, 4. Holund (Nor.) 455, 5. Musgrave (Brit.) 442, 6. Nyenget (Nor.) 426, ...10. Novák 355, 61. Černý 110, 93. Šeller 56, 133. Fellner (všichni ČR) 12.

Česká nominace na Tour de Ski 2023

Pětičlenná česká výprava se pod vedením trenéra Jana France vydala do švýcarské Val Müstairu na start Tour de Ski. „Pokud Michal bude pokračovat ve skvělých výkonech, které předváděl už od začátku sezony, věřím, že by boj o elitní desítku byl reálný. To by podle mě byl fantastický úspěch,“ řekl na svazovém webu trenér Jan Franc.

Muži: Michal Novák, Adam Fellner

Ženy: Kateřina Razýmová, Tereza Beranová, Kateřina Janatová

Kde sledovat Tour de Ski 2023 v TV?

Přímý přenos ze všech závodů Tour de Ski nabídnou stanice ČT Sport a Eurosport.

Poslední vítězové Tour de Ski

Titul letos na Tour de Ski nebude obhajovat Ruska Něprjajevová ani její krajan a dvojnásobný vítěz Tour de Ski Bolšunov. Naopak ve startovní listině nechybí kompletní sestava norské reprezentace v čele s obhájcem vítězství Klaebem a prvním mužem celkového pořadí SP Golbergem.

2021/22 Natalia Něprjajevová (Rus.), Johannes Hösflot Klaebo (Nor.) 2020/21 Jessie Digginsová (USA), Alexander Bolšunov (Rus.) 2019/20 Therese Johaugová (Nor.), Alexander Bolšunov (Rus.) 2018/19 Ingvild Flugstad Östbergová (Nor.), Johannes Hösflot Klaebo (Nor.)

České úspěchy na Tour de Ski