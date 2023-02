Zemřel legendární František Cipro (†75). Slavia i český fotbal smutní

Slavia i český fotbal se zahalily do černé barvy, zemřel legendární hráč i trenér František Cipro, který s klubem z Edenu získal v sezoně 1995/96 mistrovský titul. V roce 1996 tým dovedl do semifinále Poháru UEFA. Ciprovi bylo 75 let, od jara 2020 bojoval s rakovinou tlustého střeva.