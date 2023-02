Sparťanští mladíci řádí v Anglii. Mezi TOP kluby jdou dál, zdolali i Arsenal

Ve druhé lize tancuje nad propastí a na jaře ho čeká tvrdý boj o záchranu. Za hranicemi Česka ovšem sparťanské béčko sbírá vavříny a příkladně reprezentuje. Strahovští mladíci pod vedením trenéra Petra Janouška ve středu večer skolili Brighton a zajistili si postup do vyřazovací fáze prestižního Premier League International Cupu. „Vážím si toho, že v této soutěži můžeme pokračovat dál,“ říká kouč. Jeho výběru se teď postaví do cesty Fulham.

Je to vybraná společnost. Taková, do které se nemáte jak kvalifikovat. Můžete pouze doufat v pozvánku. Sparta se jí dočkala a v konfrontaci se špičkovými evropskými kluby zdaleka není jen chudým příbuzným.

„Turnaj bereme jako obrovskou výzvu a zároveň závazek pro další kategorie, abychom se ho mohli zúčastňovat i nadále. Je to pro nás výborná konfrontace,“ pochvaluje si hlavní trenér Petr Janoušek.

Jeho svěřenci prolétli základní skupinou B jako nablýskané TGV. Skalpovali Arsenal, West Ham, i Brighton, na Manchesteru United uhráli důstojnou remízu 0:0…

Sečteno, podtrženo: čtyři zápasy, deset bodů, skóre 3:0 a postup do vyřazovací fáze z děleného prvního místa.

„Každý z těch zápasů byl vynikající zkušeností i směrem k dalšímu rozvoji hráčů. Věřím, že to uznají i kluci z áčka, kteří teď s námi absolvovali zápas proti Brightonu,“ konstatuje Janoušek.

Ano, součástí výpravy, která v týdnu zamířila na Ostrovy, byli třeba i Adam Karabec, Kryštof Daněk či Vojtěch Vorel. Kvalita mezinárodní soutěže má přesah v tom, že poskytuje důstojný prostor pro vytížení hráčům, kteří už ve sparťanské hierarchii patří o úroveň výš.

Turnaj, jehož se účastní i výběry PSG, Porta, Feyenoordu či PSV už za pár týdnů pokročí do další fáze. V rámci vyzařovacích bojů Sparta zamíří opět na Ostrovy, do cesty se jí postaví Fulham. Hrát by se mělo přibližně v polovině března.

„Nejsem překvapený, měl bych radost z jakéhokoli soupeře. Fulham pro nás bude další obrovská výzva,“ těší Janouška.

Perspektivní kouč první tři duely absolvoval ještě v roli asistenta Michala Horňáka, po jeho odvolání ale dostal taktovku nad strahovským béčkem do svých rukou. Vítěznou premiéru si odbyl právě ve středu na Brightonu.

„Samozřejmě, ta činnost se trochu liší, ale vnímání je asi dost podobné. S rolí hlavního trenéra mám zkušenosti, teď jsem to bral jako ještě větší závazek. Chtěli jsme uspět a prosadit se na hřišti. Jsem rád, že se nám povedlo navázat na výsledky z předešlých zápasů,“ prohlásil.

Těžké konfrontace se špičkovými soupeři navíc představují vítanou průpravu na to, co Spartu čeká v průběhu jara. Ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE totiž bude bojovat o holý život. Po podzimu se krčí na předposlední, tedy sestupové pozici. Pád do třetí ligy by byl pro klub kolosální problém, který bude chtít za každou cenu odvrátit.

„Ambice je předvádět dobré výkony, vychovávat hráče, ale cílit i na dobré výsledky. Teď se musíme mobilizovat a pro nastupující generaci dalších kluků druhou ligu udržet,“ zavelel Janoušek.