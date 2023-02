Šmicer o Ciprově týmu mistrů: kluk s šajtlí Rosického i hezounek od zrcadla

Video se připravuje ... Byla a je to pro Slavii památná sezona. Ta 1995/1996. Po nekonečných letech vykopala domácí titul a Evropou slavně táhla až do semifinále Poháru UEFA. Její architekt, trenér František Cipro, odešel minulý týden ve věku 75 let. „Klobouk dolů, bez něj a Pepy Pešiceho bychom takhle dobří nebyli,“ říká Vladimír Šmicer, zásadní postava tehdejší červenobílé party. Jak vzpomíná na její hlavní i vedlejší postavy?

JAN STEJSKAL brankář

liga: 23/9 nul

Pohár UEFA: 12/5 „Přišel z ciziny a zkraje to bylo takový… Všichni si ho pamatovali ze Sparty, z té vítězné Sparty. A najednou Slavia. Ovšem k nám přinesl hrozný klid. Až neskutečný. On je kliďas, to se ani nedá popsat. Jeho nic nerozhází. Podstatné bylo, že svůj klid přenesl i na hřiště. My jsme byli mladý tým, s mladými obránci Tomášem Hunalem a Martinem Hyským. A Stejsky byl úplně v klidu za každých okolností. Aby jeho něco vytočilo, to už fakt muselo být. Marně lovím v hlavě příklad, nevzpomenu si. Maximálně něco mohl říct po zápase na rozhodčí v kabině. Třeba sezona 1994/95 byla z tohohle pohledu všelijaká, taky po ní skončil v reprezentaci, potom přišlo podzimní derby s Pavlínem Jirků, to nebylo úplně hezký… Ale jinak pořád v klidu, měl rád svoje cigárko, který si dal po zápase. Že je teď v komisi rozhodčích, mě nepřekvapuje. Vždycky je hodnotil klidně, střízlivě. Raději si všechno dvakrát rozmyslel, než něco řekl. To mu asi zůstalo.“ Jan Stejskal v reprezentačním dresu • Foto Archiv Sport / Sport

JAROMÍR BLAŽEK brankář

liga: 7/2

Pohár UEFA: 0/0 „Odchytal až závěr sezony, protože Stejsky ho do branky nepouštěl. V Evropě vůbec, v lize až po zranění ramene. Bláža vyrůstal ve Slavii od čtrnácti patnácti. Už tehdy jsme věděli, že je nejlepším gólmanem v dorosteneckých kategoriích. Pak svou klasu potvrzoval i u nás, jenže potřeboval chytat pravidelně, a tak v létě odešel a nakonec nejlepší léta odchytal ve Spartě. V mistrovské sezoně bylo fantastické, že jsme měli dva takovéhle gólmany. Oba fantastičtí, super dvojice. Byla to otázka věku. Stejsky byl vychytanější a měl větší klid.“ Jaromír Blažek v reprezentaci • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

TOMÁŠ HUNAL obránce

liga: 20/0 gólů

Pohár UEFA: 7/0 „S Tomášem jsem hrál v dorostu i v juniorkách. On byl trochu odskočený, protože byl fyzičtější. Proti němu hrát, to vážně nebylo příjemné. Hrával předstopera, a když se vám zakousl do lýtka, tak to jste fakt nechtěli. Byl důrazný, silový. Nakopl vás, a pak dělal, že to nebyl on. Pro útočníky byl hrozně nepříjemný. Na roli hlídacího psa byl jeden z nejlepších. Do soubojů chodil nesmlouvavě. Byl ostrý, dobře používal tělo. Když jsem proti němu hrál na tréninku, tak jsem věděl, že si tam dá tělo a neuhne. Přitom fotbalově na tom vůbec nebyl špatně. Pozičně výborný, uměl číst hru. Jenom měl trochu problém s rychlostí, ale taky se nezdál – když se rozeběhl, tak valil. Koukám, že v lize odehrál 20 zápasů, to mě až překvapuje, že tolik. Byl to dobrý kluk a kamarád.“ Tomáš Hunal (vzadu uprostřed) v sešívaném dresu • Foto profimedia.cz

MARTIN HYSKÝ obránce

liga: 28/2

Pohár UEFA: 11/1 „V lize v sezoně odehrál 28 zápasů, v Evropě jedenáct. Takže byl důležitou postavou týmu. Měl výbornou poziční hru, uměl ji dobře číst. I fotbalově na tom byl dobře. Hrál stopera i defenzivního záložníka, díky výbornému výskoku i dobře hlavičkoval. A taky nepanikařil. Tehdy se hrál jednodušší fotbal, ale on se už tenkrát snažil rozehrávat konstruktivně. Vlastně hrál moderně, protože měl velký přehled. Nikdy nic nevypustil, ani na tréninku, ani při zápase. Bylo mu dvacet a vážil si toho, že je v týmu. Vždycky splnil, co po něm trenéři chtěli. Byl typem, který dumal, proč se co na tréninku dělá. Zajímaly ho herní situace, standardky. I na ty zápasy se připravoval jinak než třeba Martin Pěnička. Přemýšlel o zápase před ním i po něm.“ Marin Hyský na tréninku Slavie • Foto Sport

LUBOŠ KOZEL obránce

liga: 14/2

Pohár UEFA: 8/0 „Kozlík měl smůlu na zranění. I v téhle sezoně odehrál v lize jenom 14 utkání. Luboš byl výborný silový a rychlý hráč. Uměl dobře vyvézt balon z obrany, což byla jeho velká devíza. Těžké pořízení s ním bylo v soubojích, měl výborný pohyb. Hráč do tahu. Hrál dozadu zodpovědně, nic nevypustil a měl nadstavbu do ofenzivy. Měl našlápnuto, že bude patřit k nejlepším u nás a odehraje nějakou slušnou kariéru v cizině. Ale zranění ho limitovala a stála ho větší úspěchy. Kolena ho prostě zastavila.“ Luboš Kozel • Foto Sport

MARTIN PĚNIČKA obránce

liga: 24/3

Pohár UEFA: 11/2 „Pjéňa… Mimo hřiště strašně hodný kluk. Ale když na to hřiště přišel, tak bych ho přirovnal k takovému Bořilovi. Prostě se kousl a nepustil. Viděl souboj, hráče a šel. Trochu mu chyběla rychlost, ale zase ji nahrazoval předvídavostí a důrazem. Štípnul tě, zatahal za dres, tady lokýtek, támhle lehký přišlápnutí achilovky… Pomáhal si podobnými věcmi a svého útočníka si připravoval. Jemu by třeba video ve fotbale nevyhovovalo… Nehrál ovšem jenom obranu. Při standardkách byl nebezpečný, uměl se dostat do zakončení. Koukám, že v Poháru UEFA dal dva góly, ty bláho, to už ani nevím komu (ve Freiburgu a Luganu, pozn. aut.). Měl na to čuch. Hrával za jednadvacítku, ale za áčko už ne. Asi mu chyběla ta rychlost. Nepříjemný hráč. Většinou hrál na straně, beka, někdy předstopera.“ Martin Pěnička proti Ladislavu Vízkovi v roce 2010 při zápase internacionálů • Foto Barbora Reichová / Sport

JAN SUCHOPÁREK obránce

liga: 22/1

Pohár UEFA: 9/0 „Šéf naší obrany. Náš Franz Beckenbauer. Paras byl v nároďáku, měl přehled, byl to dirigent. Byl to on, kdo všechno řídil, všechno od něj vycházelo. Měl fantastickou rozehrávku. My hráči vepředu jsme chtěli, aby chodila od něj. Uměl průnikové přihrávky třeba až na útočníky. Nebo chytré přihrávky, které třeba nikdo nečeká. Dokázal zrychlit hru. Fakt spolehlivý lídr obrany a jeden z lídrů celé kabiny. Vždycky je potřeba v týmu osa a on do ní jednoznačně patřil. Stejskal a Suchopárek byli těmi, kdo řídili tým odzadu, na ně se vše následně nabalovalo. Výborný kluk.“ Jan Suchopárek • Foto Sport

RADEK BEJBL záložník

liga: 28/8

Pohár UEFA: 11/1 „Bejblise si pamatuju z dorostu a ze začátků ve Slavii. Tehdy hrával více vepředu, třeba i útočníka. Ještě v lize ho Vlasta Petržela, který si ho vytáhl do áčka, stavěl do útoku a Radek dával góly. Až potom se začal stahovat na pozici defenzivnějšího záložníka. Ale ofenziva mu v krvi zůstala a díky neuvěřitelnému fyzickému fondu se pořád dostával do šestnáctky a do šancí. Uměl vyjet ze své pozice. Koukněte, v mistrovské sezoně dal v lize osm gólů. To je něco! A na jejím konci vítězný gól Itálii na EURO 1996, na který si naběhl do vápna. Radek byl až neunavitelný. Oběhal toho opravdu hodně. Někdy lidi říkali, že toho hodně oběhá a taky hodně zkazí, ale tak to nebylo. Někdy něco samozřejmě v únavě nevyjde, jak chceš, ale byl nenahraditelný, stavební kámen zálohy, patřil do osy týmu.“ Radek Bejbl (vlevo) ve vzdušném souboji • Foto profimedia.cz

LUKÁŠ JAROLÍM záložník

liga: 11/1

Pohár UEFA: 3/0 „Nehrál v základu, v téhle sezoně vždycky jenom střídal. Ale byl to odchovanec, kluk ze slávistického dorostu. Věděl, že se do základu moc nedostane. I proto, že dřív se hráči v základní sestavě moc neměnili. V sezoně se v základu objevilo tak třináct čtrnáct hráčů. Stejné to bylo třeba i u Sparty. Teď je to jinak, ale tehdy si na základ musel člověk počkat a být trpělivý. Třeba že se někdo zraní. Lukáš byl po tátovi – měl přehled ve hře, skvělou kopací techniku, byl trochu vyčuraný, měl rád takové ty narážečky okolo nosu, měl dobrou střelu. Kreativní hráč.“ Lukáš Jarolím • Foto Michal Beránek / Sport

JINDŘICH JIRÁSEK záložník

liga: 3/0

Pohár UEFA: 3/0 „Moc toho neodehrál, ani v lize, ani v poháru. Kluk z lavičky. Byl na hraně toho, aby se vůbec dostal k nominaci na zápas. Tenkrát, pokud se nepletu, se jezdilo na zápas v šestnácti lidech. Dostat se mezi ně nebylo vůbec jednoduchý. Na lavičce byli gólman a čtyři další hráči. Jindra byl defenzivním hráčem na místo Radka Bejbla. Musel čekat, jestli se Radek třeba zraní. Jenže Radek se nezranil, byl to mladý kluk, odehrál skoro všechno. Jindra měl fantastickou střelu levačkou i pravačkou a velice slušný přehled ve hře. Dobře otáčel hru doleva doprava.“ Jindřich Jirásek v dresu Xaverova • Foto BERANEK MICHAL / Sport

ONDREJ KRIŠTOFÍK záložník

liga: 24/1

Pohár UEFA: 12/0 „Ondru jsem poprvé zaregistroval ve Slovanu, když tam hrál s Peterem Dubovským. To byla nezastavitelná dvojka. A ze Slovanu k nám taky přišel a přinesl obrovské zkušenosti. Když nepočítám Stejskyho, byl Ondra s lehkým odstupem náš nejstarší hráč. V mistrovské sezoně mu bylo devětadvacet, což mě zpětně překvapuje. Býval bych řekl, že byl starší, protože jsem ho bral jako někoho, kdo toho má za sebou strašně moc. My jsme ho potřebovali. Když na to teď koukám, tak my jsme byli velmi mladé mužstvo. Bylo nám nějakých 22, 23, což je věk, kdy se dva zápasy povedou a třetí pak ne. Pak tam musí být někdo, kdo to na sebe vezme. To byl Ondra. Nebál se vzít si balon za žádných okolností, byl ochoten si ho vzít v každé situaci. Někdo se bojí míče, on nikdy. Podržet ho, rozehrát. Byl pořád v pohybu, hrozně rád jsem s ním hrál. Dělal hráče okolo sebe lepšími. Jak se jim nabízel, jak sám rozdával přihrávky. Měl výborný první dotek, těžko se mu bral míč. Takového hráče, když je tým pod tlakem, každý potřebuje. Jeho zkušenosti nám hodně pomohly. My jsme věděli, že jsme dobří, ale kluci ve Spartě byli o trochu starší, což bylo v tomhle věku klíčové. Byly tam i jiné vlivy, ale taky kvůli nezkušenosti jsme rok předtím nezískali titul. Tady už jsme dozráli a role Ondry Krištofíka byla v tomhle důležitá.“ Ondrej Krištofík • Foto profimedia.cz

JIŘÍ LERCH záložník

liga: 19/1

Pohár UEFA: 9/0 „Můj velký kámoš. Patrik Berger před sezonou odešel do Dortmundu a my bydleli s Jirkou na pokoji. Říkali jsme mu Masíčko, protože měl strašně rád maso. Byl výborný, hrál pravou lajnu a hrál tak, jak hrajou teď moderní beci. Jezdil dopředu a dozadu, podporoval útok, centroval.“ Jiří Lerch • Foto Sport

PAVEL NOVOTNÝ záložník

liga: 27/4

Pohár UEFA: 10/1 „Mladý kluk, původem z Moravy, hrál předtím za Zlín. Sezona mu vyšla, vždyť se dostal i na EURO. Hrál opravdu dobře. 27 zápasů, čtyři góly, to už něco znamená. Jako jezdil Jirka Lerch napravo, tak on brousil levou stranu. Ta byla jeho. Měl dobrou střelu, klid na balonu a slušnou výšku. Dělal dobré zasekávačky. Byl to dobrý kluk, mluvil moravsky a dělal srandu společně s masérem Bobbym Zlámalem. Ale bohužel nedopadl dobře, má problémy s alkoholem.“ Pavel Novotný • Foto LEGNER JAROSLAV / Sport

BOHUSLAV PIXA záložník

liga: 0/0

Pohár UEFA: 3/0 „Čekal na šanci, ale moc toho neodehrál, protože jsme měli nabitý kádr. Je to můj velký kámoš, odehráli jsme spolu čtyři roky v dorostu. Správný do party, byla s ním strašná sranda. Menší hráč, ale strašně šikovný. A měl neskutečnou šajtli. Jestli by se mohl někdo měřit s šajtlí Tomáše Rosického, pak by to byl Bohouš Pixa.“ Trénink Slavie pod Josefem Pešicem • Foto MAZAC PAVEL / Sport

KAREL POBORSKÝ záložník

liga: 26/11

Pohár UEFA: 11/2 „Poborák. Málokdy člověk vidí takovou sezonu, jakou měl tehdy Poborák. Prohráli jsme první kolo v Olomouci 1:2, neměli jsme šance, nic. Dopředu to bylo fakt špatný. Říkali jsme, že by bylo potřeba koupit někoho do ofenzivy, abychom byli údernější. Přišel Karel a lepší to asi nemohlo být. Byl naším klíčovým hráčem v každém utkání. Buď dal gól, nebo na něj přihrál. Byl to náš nejlepší hráč. Sedlo mu to a byl nepolapitelný. Dovoloval si, dělal technické finty, byl rychlý, neudržitelný. I v Poháru UEFA dominoval, pak to EURO… Když se někdo dostane ze Slavie do Manchesteru United, tak asi musel mít neuvěřitelnou sezonu, a to on měl. Pomohli jsme si všichni. On pomohl Slavii a Slavia jemu. Byla to jeho fantastická individuální sezona.“ Karel Poborský • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

DANIEL ŠMEJKAL záložník

liga: 24/3

Pohár UEFA: 8/0 „Náš elegán, hezounek. Vždycky musel být před zrcadlem. Výborný kluk, přišel z Plzně. Měl výbornou levou nohu a držení míče. Uměl se nechat zfaulovat, čímž ho nechci pomlouvat. Mohl hrát zleva nebo zprostředka, dával výborné přihrávky. Jako hráč byl klasa. My jsme měli hodně opravdových fotbalistů a on patřil mezi ně. I proto se nám dost dařila kombinační hra.“ Daniel Šmejkal • Foto profimedia.cz

ROMAN HOGEN útočník

liga: 5/0

Pohár UEFA: 3/0 „Hodžr. Moc toho v sezoně neodehrál. Rok předtím nastupoval o hodně víc. S ním jsme hráli víc na centry, do plné obrany, prostě na něj. Roman byl silový typ hráče. Jenže Franta Cipro přivedl Roberta Vágnera. Změnili jsme proto systém hry a Robert sebral Romanovi místo. Na plac šel, až když bylo potřeba. Ale góla v té sezoně nedal. Já s Vagim jsme mu moc šancí nedali. Byli jsme zdraví a odehráli jsme toho hodně. Trenér to moc netočil. Hodžr byl ovšem výborný kluk do party a svou změněnou roli bral dobře.“ Roman Hogen v roce 2001, kdy hrál ligu za Blšany • Foto Jaroslav Legner (Sport)

JIŘÍ ŠTAJNER útočník

liga: 3/0

Pohár UEFA: 3/0 „Štajny byl takový technický mág. On pořád zkoušel nějaké nevyzpytatelné věci, fintičky, kličky. Soupeř si myslel, že hraje na půl plynu, že je vlažný, a najednou je z toho přihrávka před prázdnou branku. Takhle to měl i na trénincích. Sice toho v sezoně tolik neodehrál, ale byl autorem té nejdůležitější asistence. V Římě to v prodloužení poslal hlavou v pádu Jirkovi Vávrovi, který dal postupový gól. Kliďas, žádný nervy, strašně dobrý kluk do party. Po sezoně to skoro vypadalo, že se na velký fotbal vykašle. Hrál někde za Louňovice, ovšem pak si asi uvědomil, že fotbal jako fakt umí a že by byla škoda se na něj vykašlat. Byl to kliďas, žádný nervy, strašně dobrý kluk do party.“ Jiří Štajner v zápase MS proti Ghaně • Foto Jaroslav Legner / Sport

ROBERT VÁGNER útočník

liga: 28/11

Pohár UEFA: 11/2 „Vagiho si vyhlédl Franta Cipro, protože cítil, že potřebujme do útoku jeho rychlost a zakončení. A Vagi naprosto splnil, proč přišel. Pro mě to byl super parťák do útoku. Byl fakt hrozně rychlý. Když se rozběhl a dostal míč ve správný moment, nikdo ho nechytil. Nic nevypustil. Stejsky, Paras, Bejblis, Ondra Krištofík, Poborák a v útoku Vagi a já, to byla osa týmu, která fungovala. Když si vezmete, že Vagi a Poborák dali v lize po jedenácti gólech, já devět a Bejblis osm, tak to je hodně slušný. Sice ani jedno číslo není nic extra, ale v součtu je to super.“ Robert Vágner • Foto Sport

JIŘÍ VÁVRA útočník

liga: 26/3

Pohár UEFA: 11/1 „Životní gól v Římě. To bylo něco neskutečného. Poslali zápas do prodloužení a Moriero dal na 3:0. Běhal tam, mával tričkem, sedmdesát tisíc diváků šálami. Už v tunelu, ten je tam dlouhý, nás provokovali. A Vávrys jim tam šoupnul ten gól… Jinak on v sezoně střídal, bylo těžké se mezi nás dostat. Pro obránce byl velice nepříjemný, protože měl nízko těžiště a měl takové vrtkavé pohyby. Nezapomenu, jak jednou na tréninku v Nymburce na soustředění dal housle Suchopárkovi. Šel na něj podruhé, zkusil to znova a bylo jasné, že to nemůže dobře skončit. Přišla hrozná kosa. Ale šílená. My jsme mysleli, že mu zlomil nohu. A Paras mu řekl: ‚Kamaráde, tak na tohle si nezvykej, to si hraj proti někomu jinýmu.‘ Vávrys byl ale zdravě drzý, nenechal se zastrašit. Na hřišti i mimo něj byl takový přidrzlý. Někdy jsme si z něj dělali srandu, ale bral to dobře.“ Jiří Vávra (vpravo) v zápase s Grashoppers Curych • Foto Jaroslav Legner / Sport

DICK LIDMAN útočník

liga: 3/1

Pohár UEFA: 0/0 „Dobrý kluk, který se hodně chtěl prosadit. Přišel z AIK Stockholm, proti kterému jsme v předchozí sezoně hráli. Jenže byl pomalejší, neměl pro trenéry ten potřebný šmrnc. Měl to v Česku rád, měl rád Prahu, ale neprosadil se.“ Švédský útočník v dresu Slavie Dick Lidman • Foto profimedia.cz

VLADIMÍR ŠMICER útočník

liga: 28/9

Pohár UEFA: 11/1 „Byla to moje nejlepší sezona. V lize devět gólů, v Evropě jeden doma proti Luganu. Já byl nadšený. Ocenil jsem příchod Poboráka, protože se zvýšila ofenzivní síla, bavilo mě hrát s Vagim v útoku, dobře jsme se doplňovali. Byla tam hrozná touha vyhrát titul. Třikrát jsem skončil druhý a věděl jsem, že máme dobrý tým. Myslím, že ta sezona byla snová. Super v Evropě a i doma našlápnuto, Sparta byla v problémech. Dával jsem některé důležité góly. Někdy v březnu jsem podepsal v Lensu kontrakt, i když se to oficiálně moc nesmělo… Já jsem si tu sezonu užíval.“ Vladimír Šmicer s Radkem Bejblem • Foto Jaroslav Legner / Sport