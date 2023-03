Dočkal o životě po kariéře: Dělám věci, co mě baví. Z fotbalu (načas) vyskočil

Před necelým rokem odehrál svůj poslední profesionální zápas. Finále MOL Cupu se Spartou proti Slovácku nezvládl a kousal prohru 1:3. Bořek Dočkal utnul hraní a zmizel z veřejného prostoru. Až nyní s odstupem pro pořad Repre Talk promluvil o tom, co dělá po úspěšné kariéře, zda svého kroku lituje a jaké plány má do následujícího období.

Dočkal ukončil kariéru poměrně brzy, v necelých 34 letech. Ani po roce bez fotbalu ale svého rozhodnutí nelituje. „Nedlouho potom, co jsem ukončil kariéru, jsem se šel podívat na Spartu. Nevěděl jsem, jak se budu cítit, ale potvrdilo se mi, že moje rozhodnutí skončit bylo správné. Udělal jsem to v pravý moment,“ prohlásil někdejší reprezentační kapitán v rozhovoru zveřejněném na stránkách fotbalové asociace.

Technicky mimořádně vybavený záložník už nechtěl fotbalové roky protahovat a na vrcholu sil uzavřel hráčskou kapitolu. „Ani na tom prvním zápase v roli diváka jsem neznejistěl, takže se mi fakt potvrdilo, že to rozhodnutí bylo správné a nastala správná doba,“ přiznal. „Už když jsem se do Sparty vracel (zima 2019), tak jsem věděl, že to bude můj poslední klub. Protahovat si kariéru už by pro mě nebylo. Takhle jsem byl od začátku rozhodnutý.“

Po ukončení aktivního hraní vymizel z fotbalového prostředí. Angažmá ve Spartě i v zahraničí ho finančně zabezpečila, mohl si dovolit luxus pracovní pauzy a bez tlaku se rozhodnout, jakým směrem se vydá v následujících letech.

„Žiju naplno. Hodně sportuju, snažím se trávit čas s rodinou a prožít s dětmi jejich dětství. Taky hodně cestujeme. Jsem v životní fázi, kdy se snažím dělat jen věci, které mě baví. Žiju jinak, než jak jsem žil doteď. Snažím se získávat nové zkušenosti a zážitky,“ naznačil svou aktuální životní náplň.

Později nevylučuje návrat k fotbalu v jiné roli. „Není na světě moc věcí, které by mě bavily víc, než fotbal. Myslím, že alespoň částečně mám předpoklady pro to, abych v některých věcech mohl fotbalu něco vrátit. Ale zatím to tak úplně necítím, takže se věnuju mimofotbalovým věcem, které mě baví taky. Každopádně pravděpodobnost, že jednou mě to začne táhnout zpátky, tam je,“ přiznal. „Teď jsem ovšem měl potřebu z fotbalu alespoň načas vyskočit a žít mimo to dění, mimo tu pozornost. Prostě žít jen podle sebe.“

Mnozí fotbalisté po skončení kariéry přesedlají do role televizních komentátorů nebo expertů. Dočkal patřil na hřišti k lídrům, fotbalu rozumí a s trenéry rád pracoval na taktice a různých herních schématech. Do televizních vysílání se ale momentálně nechystá.

„Je mi dobře mimo dění, mimo světla reflektorů. Mediální povinnosti jsem vždycky vnímal jako součást práce. Dělal jsem rozhovory, které mi klub určil. Ale nikdy jsem to nebral jako koníček nebo něco, kde bych se viděl. Cením si zájmu, ale k mému současnému životu to nepatří. Je mi dobře mimo světla reflektorů,“ prozradil mimo jiné.