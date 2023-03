Bomby v Jemenu, kapitánem bratr šéfa Al-Káidy? Soukup: I tak v něčem sen

Z jedné nebezpečné země do druhé - ještě nebezpečnější. Kouč Miroslav Soukup nestřídá zrovna jednoduchá angažmá. Do minulého roku působil u irácké třiadvacítky, od loňska zase převzal národní tým Jemenu. Už podruhé. Země se přitom kvůli devět let trvající brutální občanské válce potýká s nepředstavitelnou humanitární krizí. Jednu z mála nadějí představuje fotbal.