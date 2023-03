Plážová lekce od světových jedniček. Portugalci jsou jinde, zní od Čechů

Portugalci jsou aktuálně nejlepším týmem světa podle žebříčku Beach Soccer Worldwide. V letech 2015 a 2019 slavili titul na mistrovství světa. Ve svém kádru mají řadu hvězd včetně nejlepšího hráče světa za loňský rok Be Martinse.

Pro kontext, Češi se v žebříčku nachází na 47. místě. Jednoznačný kvalitativní rozdíl tak musel být znát. Pro český plážový fotbal šlo o velkou čest, že Portugalci pozvali na přípravné zápasy právě náš národní tým.

Česká reprezentace vyrazila do Lisabonu s deseti hráči, Portugalci jich měli k dispozici patnáct. To se ukázalo jako důležitý faktor hlavně ve druhém duelu. „Už jsme trošku odpadli fyzicky, protože se nám ještě jeden hráč zranil, takže jsme museli hrát jen v sedmi lidech. Portugalci na nás střídali tři čtyřky, ale na to se nechci vymlouvat,“ zmínil hlavní trenér Martin Boček.

V prvním zápase Češi nezvládli první třetinu, ve které inkasovali šest gólů. Zbytek zápasu už se nicméně nesl ve vyrovnaném duchu, nakonec z toho byla porážka 3:9. „Dvě třetiny jsme hráli docela dobře,“ vyzvedl i kouč Boček. Druhý duel už se nicméně nepovedl. Vstup do zápasu byl sice lepší, ale pak se portugalské hvězdy rozjely. Porážku 1:14 zapříčinila především řada zbytečných individuálních chyb.

„Takové výsledky by se nám neměly stávat. Portugalci nás jasně ve všem předčili, my jsme si bohužel sami dali třeba pět úplně zbytečných gólů. To nás pak zbytečně sráží na zem. Chceme to nahrát gólmanovi, hráč nám to vezme a dají nám gól do prázdné brány,“ litoval Boček.

Podobně to cítili i samotní hráči. „Samozřejmě jsme hráli s týmem, který je nejlepší na světě, ale od toho musí být taky náš přístup lepší, abychom nedostali 14 gólů. Poslední třetinu si s námi dělali vlastně, co chtěli,“ komentoval duel brankář Patrik Malina. „Udělali jsme strašně moc individuálních chyb, včetně mě. Oni to prostě umí potrestat a z každé naší chyby dávali gól,“ dodal Klíma.

I přes dvě porážky šlo pro české hráče o nezapomenutelnou zkušenost. Proti nejlepšímu týmu světa se přeci jen nehraje každý den. „Super zkušenost,“ těšilo Klímu. „Musíme si z toho vzít ponaučení a dát hlavy nahoru. Teď nás čeká kvalifikace na šampionát, na který se musíme připravit. A určitě tam uhrát lepší výsledky, než v těchto dvou zápasech,“ přidal Malina.

Kvalifikace na mistrovství světa se odehraje na konci dubna na Kanárských ostrovech. Soupeře národní tým ještě nezná. Na světový šampionát, který se uskuteční na konci roku v Dubaji, postoupí z Evropy pět nejlepších týmů.