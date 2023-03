Změny ve FAČR: v „obchodu“ končí Sluka, k ženám nastupuje Brabec

Jak již Sport informoval dříve, jako šéf úseku ženského fotbalu nastupuje trenér a televizní expert Erich Brabec, naposledy asistent v Bohemians. Oslovil ho technický ředitel asociace Zdeněk Psotka, Brabec už se od začátku roku seznamoval s příslušnou agendou a absolvoval výjezdy za ženskými reprezentacemi. „Chtěli jsme kvalitně obsadit všechny úseky v rámci sportovního oddělení, což se s příchodem Ericha Brabce podařilo také v řídící pozici u ženského fotbalu. Erich má velkou chuť do práce a dále se vzdělává v rámci studia managementu pod záštitou UEFA,“ uvedl na stránkách FAČR Psotka.

Ten už v létě přivedl trenéra Miroslava Beránka coby šéftrenéra úseku reprezentací a provedl přeskupení některých pozic. Zrušeno bylo místo ředitele oddělení rozvoje fotbalu obsazené Milanem Doruškou, do nové funkce koordinátora sportovních úseků byl převeden Matěj Čmejla.

Ačkoli se spekulovalo o další budoucnosti Karla Poborského, někdejšího protikandidáta Petra Fouska na předsedu FAČR, zůstal a vede úsek mládeže. Nyní přibyl Brabec, jenž dosud v ženském dosud nepracoval. O manažerské práci nicméně uvažoval již nějaký čas.

„Už na konci své trenérské etapy v Bohemians jsem si své uplatnění v některé z manažerských rolí ve fotbale uměl představit. Teď do sebe všechno zapadlo. Vzhledem k tomu, že jsem zahájil studium sportovního managementu pod záštitou UEFA, je toto skvělá možnost skloubit teorii s praxí a moc se na to těším,“ uvedl nyní. Na druhé straně má podle informací iSport.cz ve smlouvě klauzuli, že bude za finanční náhradu uvolněn, pokud by chtěl přijmout nabídku na klubové angažmá.

„Ženský fotbal má obecně obrovský potenciál, v Česku nevyjímaje. V posledních letech je celosvětový progres velmi výrazný a chceme udělat maximum, aby se mu ještě více dařilo také v českých podmínkách,“ tvrdí Brabec, podle něhož jsou přirozeným krátkodobým cílem postupy národních týmů na závěrečné turnaje, včetně „áčka“ vedeného Karlem Radou. „Střednědobé cíle jsou o tom, abychom nastavili a vytvořili takové zázemí, které k fotbalu přivede co největší počet dívek. Velmi důležitá bude v této oblasti zejména spolupráce mezi kluby, reprezentací a asociací,“ dodal Brabec pro web asociace.