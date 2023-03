Čech: Počkám si na nabídku. Baví ho trenéřina, srovnává ligové rivaly

Užil si dvě příjemné společenské akce. Petr Čech (40), jeden z nejlepších fotbalistů české historie, nechyběl na pondělním předávání Fotbalisty roku. Další den byl u uvedení do Síně slávy české kopané jako zástupce vítězné české jednadvacítky z EURA 2002. „Bylo to opravdu výjimečné,“ vzpomíná na mládežnický úspěch. Mimo jiné nastínil své plány po konci v Chelsea, srovnal styly trenérů aktuálně nejlepších českých klubů a přiznal, že trenérská práce ho baví čím dál víc.

Co pro vás znamená ocenění pro tým jednadvacítek?

„Radost z toho pochopitelně mám. Tehdejší tým si to opravdu zaslouží. Dneska je to 21 let od doby, kdy jsme mistrovství Evropy vyhráli, nikomu dalšímu se to v Česku od té doby nepodařilo. Tím se ukazuje, jak výjimečné to bylo. Jsem rád, že i náš tým má hvězdu v Síni slávy mezi všemi velikány českého fotbalu.“

Co vám z turnaje utkvělo v paměti?

„Především výborná parta lidí. V prvním zápase jsme hráli špatně a prohráli s Francií, pak jsme se všichni sebrali a zbylé zápasy vyhráli. Finále jsme zvládli proti týmu, co byl už v tu dobu nabitý hvězdami a dotáhli to do vítězného konce (Česko porazilo na penalty Francii). Za charakter týmu, který se v průběhu baráže, kvalifikace i samotného mistrovství nikdy nepoložil, jsme si to opravdu zasloužili.“

Proč česká jednadvacítka takový triumf dosud nezopakovala?

„Měli jsme výhodu, že nám pomohla předchozí jednadvacítka. Kluci předtím prohráli finále EURA s Itálií. Ne všichni pokračovali dál, ale měli jsme v týmu hráče, co už to zažili, jejich zkušenost nám pomohla v další kvalifikaci. Pokud se týmu daří v mladších kategoriích, pak ve chvíli, kdy úspěšné ročníky dojdou do jednadvacítky, mají sebevědomí a kvalitu, že se mohou měřit s těmi nejlepšími i ve starších kategoriích. To nám v posledních letech trošku chybělo, úspěchů jsme neměli tolik.“

Teď se dala dohromady silná generace, co se chystá na EURO jednadvacítek do Gruzie. Sledujete progres týmu?

„Její výhoda je, že spousty hráčů hraje ligu nebo nastupuje v prvních týmech. To je klíč. Když se sejde taková parta, že se jim daří, pak se to projeví i na jednadvacítce. Mají dost zkušeností, aby udělali co nejlepší výsledek, i když takové turnaje jsou i o štěstí a všechno se musí sejít. Věřím, že tohle EURO bude pro Česko úspěšné.“

Mezi oceněnými z vaší jednadvacítky je i Tomáš Hübschman, stále aktivní prvoligový hráč v Jablonci. Dokážete si představit sám sebe ve 40 letech jako brankáře ve vrcholném fotbale?

„Pokud by mi drželo zdraví, tak si to dokážu představit. Tomáš se cítí zdravý, nemá problémy, aby nemohl trénovat, připravovat se a hrát, bez toho to nejde. Pak musí mít člověk odhodlání a motivaci jít každý den na trénink, chystat se na zápasy a dál hrát. Jeho to baví, je to na něm vidět. Když cítí radost ze hry a zdravotně může, byla by škoda, pokud by nehrál. Pro mladší kluky, co ho mají v týmu, je to velká škola.“

Čemu se aktuálně věnujete?

„Do konce června kvůli smlouvě v Chelsea, odkud jsem odešel, nemůžu pracovat ve stejné funkci jinde. Vzal jsem si čas na sebe, na rodinu, studium a vzdělávání i co se týká trenérské profese. Čas využívám na tyhle aktivity, uvidíme, co přijde v létě, nechávám si dveře otevřené. Možností mám spousty. Výhodu mám, že záleží čistě na mně, jakým směrem se budu chtít ubírat a co si vyberu.“

Trenéřina vás láká?

„Abych se přiznal, trénování mě baví stále víc a víc. Bavilo mě i předtím, ale ubral jsem se jiným směrem. Přicházím tomu na chuť, je to jedna z variant, jakou mám v hlavě. Jak jsem říkal – uvidíme, co přijde v létě, jakým směrem se rozhodnu pokračovat. Možnosti mám, záleží čistě na mně. Také se rozhodnu vzhledem k rodině.“

Mohl byste se v trenérské pozici vrátit do Chelsea?

„Záleží na tom, kdo bude trenéra potřebovat, jakou bude mít představu a jakou budu mít představu já. Nechávám si čas na to, abych volný čas využíval pro sebe, pro rodinu a pro vzdělávání. Uvidím, do čeho se mi bude chtít.“

Vzhledem k rodině, se kterou žijete v Londýně, preferujete angažmá v Anglii, nebo uvažujete o zapojení do českého fotbalu?

„Pokud bych se chtěl zapojit do důležitých aktivit v Česku, musel bych čas trávit tady, to je alfa a omega jakékoliv práce. Momentálně nežiju trvale v Česku, takže mám omezené možnosti. Co se týká asociace, studia licencí, brankářů, jsem v kontaktu s panem Psotkou (technický ředitel FAČR), Petrem Koubou (trenér reprezentačních brankářů) a lidmi, kteří dělají v Česku vzdělání trenérů. Bavíme se o různých workshopech a možnostech, jak využít i mé zkušenosti, co se týká trénování brankářů a brankářských škol, jaké jsem v kariéře zažil. Můžu předávat zkušenosti, bavíme se o určitých variantách spolupráce i s panem Beránkem (šéftrenérem úseku reprezentací na FAČR).“

Do kdy chcete mít o své budoucnosti jasno?

„Nedávám na sebe žádný tlak, kdy bych měl udělat nějaké rozhodnutí. Čekám na to, co přijde, vyberu si podle toho, co mi přijde jako nejlepší varianta.“

Baví vás sledovat český boj o ligový titul, kde o něj po delší době soupeří tři týmy – Slavia, Sparta a Plzeň?

„V aktuální sezoně nejde jen o boj o titul, zajímavé je to i v sestupovém pásmu. Pardubice se dotáhly a prakticky šest týmů může sestoupit, k tomu tři vyhrát titul. Pro českého fanouška je to nejlepší, co může být. Až do posledního kola se na obou koncích tabulky bude hrát o všechno, samozřejmě je to zajímavé.“

Co říkáte na vzestup Sparty pod Brianem Priskem?

„Sparta byla pod tlakem, tím, že se od ní očekávají výsledky a vítězství. Je dobře pro celý klub, trenérský štáb i pro Tomáše Rosického, že Sparta má formu, chytla lauf a dotáhla se na čelo tabulky. Jarní série výher jim může pomoct k tomu, aby titul dotáhla, což si určitě všichni přejí. Ale jsou tam tři týmy, které mohou promluvit do celkového pořadí, uvidíme, jak si ve zbytku sezony poradí.“

Ukazuje se, že cesta zahraničního trenéra je schůdná i v českém prostředí?

„Cesta musí být taková, aby seděla klubu i všem okolo. Na začátku měl i Brian Priske potíže se adaptovat a pracovat s týmem, neměl výsledky, jaké by si přál. Je vidět, že jde o kvalitního trenéra. Momentálně se týmu daří a otočilo se to. Mají velkou šanci, aby titul opravdu vyhráli. Záleží hodně na osobnosti trenéra, není to jen o tom, že je ze zahraničí. Musí jít o člověka, který pochopí i mentalitu fotbalu v zemi, kde působí. Třeba Priskeho výhodou může být i to, že je z Dánska, Dánsko je velikostí, počtem hráčů, přístupem i výchovou hráčů dost podobné Česku. To hraje také velkou roli.“

U Slavie a Plzně se střetávají trenérské filozofie Jindřicha Trpišovského a Michala Bílka. Jaká je vám bližší?

„Trenér vždycky musí vědět, co má v týmu za hráče a jaký styl bude týmu vyhovovat tak, aby byl co nejsilnější. Trenér může mít představu, že chce hrát moderní, progresivní fotbal, ale když na to nemá hráče a tým je poskládaný jinak, úplně se to nedá. Síla trenéra je i v tom, že dokáže hrát svůj styl fotbalu, ale umí to pro tým připravit tak, aby hráči používali silné stránky, ne aby se předělávali a nastupovali na jiných postech. To je také jedna z důležitých věcí, jakou trenér musí zvládnout. Jindřich Trpišovský, Michal Bílek i Brian Priske mají každý svůj styl. První dva jmenovaní titul vyhráli, třetí ho vyhrát může. Nefunguje to tak, že si řekneme, budeme hrát jako Guardiola a všichni budeme vyhrávat. Tak to není. Tým také musí mít svoji tvář podle toho, jaké hráče charakterově a kvalitativně mají k dispozici. Podle toho to má vypadat.“

Ve Spartě se rozchytal Matěj Kovář, který by v delším horizontu mohl být vaším nástupcem i v reprezentačním áčku. Co říkáte na jeho výkony?

„Matějova výhoda je v tom, že má zkušenosti z Anglie, mezinárodního fotbalu z mládežnických reprezentací, teď hraje za klub, který má v Česku největší tradici a očekávají se od něj výhry. Kombinace takových zkušeností ho předurčují k tomu, aby společně s Jindrou Staňkem a Jirkou Pavlenkou tlačili na Tomáše Vaclíka a bojovali s ním o pozici jedničky v áčku. Pořád máme kde brát, samozřejmě je výhoda českého fotbalu, že na pozici brankáře může trenér vybírat.“

Co byste mu poradil v dalším progresu? On třeba rád riskuje při rozehrávce.„Neřekl bych, že rád riskuje. Když chytáte za týmem, který chce hrát rozehrávku odzadu, vzniknou situace, kdy je brankář pod tlakem presinku. Pokud tým chce hrát s brankářem takhle, klíčoví jsou jeho spoluhráči, aby mu dali nabídku. Aby neměl jen jednu, ale dvě, tři možnosti při každé situaci, kdy je pod tlakem, aby si mohl vybrat. Tímhle směrem se fotbal ubírá. Když se podíváme na Manchester City pod Guardiolou, je úžasné vidět, že v každé situaci, kdy je brankář pod tlakem, má pořád tři, čtyři možnosti, kam nahrát. A pak pátou možnost odkopnout míč pryč. Jedna věc je hrát s brankářem odzadu, druhou je to, aby mu hráči okolo dali možnost, kam nahrát. Aby to nebylo o tom, že musí ve vápně kličkovat a sám se dostávat z těžkých situací. Když se divám na různé týmy, které chtějí hrát tímhle stylem, vidím, že to některé hrají jenom proto, že to takhle zkouší všichni. Pak jsou týmy, co to opravdu umí, to je dost velký rozdíl.“

Sparta jde cestou mladých hráčů, co se rozvijí. Jde o správný směr?

„U každého týmu je důležité vychovávat vlastní hráče, pracovat s mladými, co potom mohou dorůst do osy týmu, V úspěšných týmech byly vždycky zkušení hráči a hvězdy, k nim ti, co k nim postupně dorostli. Takhle se tvořily silné týmy, Pro Spartu je dobře, když dokáže zapracovat mladé hráče, co v pozdější době mohou tým táhnout několik let.“