SESTŘIH: Sparta - Slavia 1:0. Derby žen rozhodla Changová, rekord (ne)unikl

Sparta je v čele ligy, Slavia jde do nadstavby až z druhého místa! S napětím očekávané derby mužských týmů je na programu až 15. dubna, ale pokud by se opakoval scénář z nedělního duelu žen, nebudou se na Letné zlobit. Domácí fotbalistky porazily rivalky z Edenu 1:0 a vystřídaly je na prvním místě tabulky, utkání navíc sledovala rekordní ligová návštěva 5 734 diváků.

Zaplněná Letná, souboj nejúspěšnějších českých klubů, přímý televizní přenos. Z hlediska české ženské ligy bylo možná derby „S“ začátkem nové éry. „Derby je na fotbale v Česku to nejlepší! Je to obrovský souboj,“ hlásila ještě před utkáním v rozhovoru pro iSport.cz americká ofenzivní hráčka rudého týmu Lauren Changová. „I když chceme Slavii totálně sundat, dostaneme ze sebe vždy na obou stranách to nejlepší. Chceme hrát co nejlíp, jak to jde, je to fakt velká zábava hrát na té nejvyšší úrovni,“ dodala.

Právě Changová byla jedinou střelkyní duelu, který provázel na české poměry nebývalý zájem. Američanka se prosadila ve 48. minutě po centru veteránky Lucie Martínkové, která využila trestuhodného zaváhání hostující obrany. Domácí hráčky tak v posledním kole základní části porazily Slavii 1:0 a sesadily ji z prvního místa tabulky. Do nadstavby vstoupí sparťanky s náskokem dvou bodů.

To všechno sledovala na Letné úctyhodná návštěv 5 734 diváků, která znamenala český ligový rekord. Větší počet příznivců dorazil jen na duel Ligy mistryň mezi Slavií a Bayernem Mnichov – tehdy si do Edenu našlo cestu dokonce 6 882 diváků.

„Je jen dobře, že se hraje na velkých stadionech. Jsme rádi za každého jednoho fanouška, co přijde na ženský fotbal,“ děkoval publiku kouč sparťanek Martin Masaryk. „Řekl bych, že fanoušci byli 12. hráč. Možná nás i dotlačili k tomu gólu, když to byl na první pohled téměř ztracený míč. Chtěli bychom hrát na takových stadionech každý týden. Snad se časem budou podmínky zlepšovat tak, aby podobných zápasů bylo více,“ věří Masaryk.

„Jsme zklamaní, že jsme tady nedokázali bodovat, byl to remízový zápas,“ litoval naopak trenér Slavie Karel Piták. „Ani jeden tým neměl příliš vyložených příležitostí, inkasovaný gól jsme soupeřkám navíc darovali sami po naší nedůslednosti. Snažili jsme se tlačit za vyrovnáním, měli jsme tam nějaké závary, kromě nastřeleného břevna jsme se ale brance přiblížit nedokázali,“ zmínil Piták šanci střídající Nekesy z 82. minuty.

Sparta tak prošla základní částí bez porážky a tabulku ovládla s náskokem dvou bodů před Slavií, která v sezoně prohrála dvakrát. Třetí Slovácko už zaostává o devět bodů a poslední účastník nadstavbové skupiny o titul Liberec ztrácí ještě o bod víc. „Stále musíme být obezřetní, body potřebujeme získávat a ne ztrácet,“ varuje Masaryk. „Nadstavba bude ještě velmi těžká, hraje se o 18 bodů. Liga se zkvalitňuje a ztratit body jde s více týmy, ani vyhraná derby nám nemusí zajistit titul,“ dodal.

Fotbalová liga žen - 14. kolo:

Ostrava - Brno 1:1 (0:1), Sparta - Slavia 1:0 (0:0), Dukla Praha - Slovácko 2:4 (1:2).

Konečná tabulka základní části:

1. Sparta 14 11 3 0 52:8 36 2. Slavia 14 11 1 2 76:10 34 3. Slovácko 14 8 3 3 38:24 27 4. Liberec 14 8 2 4 33:16 26 5. Plzeň 14 4 2 8 21:35 14 6. Brno 14 3 1 10 14:42 10 7. Dukla Praha 14 2 2 10 11:49 8 8. Ostrava 14 1 2 11 6:67 5