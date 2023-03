Ženské derby pražských „S“: Padne rekord? První fotbalistka v Síni slávy

Dominantní pozice pražských klubů je zřejmá. Od úvodní sezony 1993/1994 dlouhých devět let nepoznaly přemožitelky fotbalistky z Letné. Až v sezoně 2002/2003 se prvního titulu dočkala Slavia. A nastalo nepravidelné střídání ve vedoucí pozici, které se pravidelným stalo od sezony 2018/2019, kdy zvítězily sparťanky. Podle tohoto klíče by letos měly být opět na řadě. O všem se rozhodne až v nadstavbové části, kam postupují čtyři nejlepší celky z osmičlenné tabulky a do konce sezony se tak diváci dočkají ještě dalších dvou derby.

České fotbalistky v zahraničí

O budování dobrého jména českého ženského fotbalu se nyní snaží hráčky, které z pražských klubů odešly do zahraničí. Velký ohlas vzbudila v červenci roku 2020 zpráva o přestupu čtyřnásobné vítězky ankety o nejlepší fotbalistku roku Kateřiny Svitkové z pražské Slavie do anglického West Hamu. Tradiční opora českého národního týmu pak v rámci Super League o dva roky později přestoupila do Chelsea. Neméně zajímavý byl i v srpnu roku 2021 podpis dvouleté smlouvy gólmanky z táboru sešívaných Barbory Votíkové s týmem z Division 1 PSG. Z letenského klubu v létě 2019 odešla Andrea Stašková do italského Juventusu, se kterým se po třech letech rozloučila a zamířila do Atlétika Madrid. V cizině působí i další české reprezentantky. Například Klára Cahynová hraje za španělskou Sevillu, Jitka Chlastáková obléká dres australského týmu Western Sydney Wanderers a sestry Michaela a Kamila Dubcovy loni v létě přestoupily do italského AC Milán.