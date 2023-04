Ujfaluši sleduje talenty: Jurásek je unikátní hráč. Co potřebují mladíci...

Ujfaluši se v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz se rozpovídal o své aktuální roli. Naplno se zapojil do fotbalového dění, ve spolupráci s Danielem Smejkalem (šéf agentury IFM-M) pracuje v roli fotbalového skauta. Jezdí po mládežnických zápasech, terén má výborně zmapovaný především na Moravě. Už ve své předchozí roli ambasadora české reprezentační dvacítky dobře viděl, jakým směrem se ubírá vývoj českých mladíků. „Máme šikovné hráče,“ pouští se do vyprávění a popisuje vlastnosti aktuálně nejvýraznější české „mladé pušky“, slávistického esa Matěje Juráska.

Jde o největší český talent pod dvacet let?

„Momentálně určitě patří mezi TOP mladé hráče. Byla u něj správně zvolená cesta pro růst kariéry. Prosadil se ve Slavii v devatenáctkách, na pozici útočného záložníka dával spousty gólů. Chvilku strávil na hostování ve Vlašimi i v Karviné mezi dospělými a zase šel nahoru. Určitě je skvělé, že dostal šanci i ve slávistickém áčku. V Česku není moc klubů, které hrají na špičce a dávají šanci hráčům, jako je on. Mladým, teprve devatenáctiletým. Navíc jde o typ hráče, který tady v Česku opravdu chybí, typově je unikátní.“

V čem je specifický?

„Nebojí se jít do vápna, jeden na jednoho i třeba do dvou hráčů. Spíš to v lize vídáme u zahraničních posil, že se nebojí a nám tohle schází. On je ten prototyp. Rychlý, dokáže jít do vápna, udělá kličku, i když zkazí, zkouší to znovu a prosazuje se gólově. Teď záleží hodně na něm, aby mu sláva nestoupla do hlavy, aby si v případě dalšího přestupu zvolil správný tým.“

Co se na něm nejvíc líbí vám?

„Je rychlý, když je dvacet metrů od brány, nebojí se kličky a jít do vápna, má dobrou levou nohu, umí vystřelit. Fotbal Slavie je fyzicky náročný, on to zvládá kondičně perfektně. Je to mladý klučina, určitě ještě zesílí a půjde nahoru. Má opravdu velice dobře našlápnuto, ale musí dál makat.“

Hodí se do systému Jindřicha Trpišovského, aby se ve Slavii prosadil dlouhodobě?

„Určitě. Prosazuje se, ve Slavii dostává prostor. Pokud nemá vytížení v áčku, jde hrát druhou ligu za béčko, kde se také prosazuje. To je velmi důležité, že jen netrénuje s áčkem a zápasově nestagnuje. To je ideální stav, že silné týmy mají béčka ve druhé lize. Hrají tam dospělý, kvalitní, fyzicky i kondičně náročný fotbal. Je to kolem něj velice dobře nastavené.“