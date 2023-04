Nový Góóól už ve čtvrtek: zlatý střelec, bitva o Bellinghama i outsider hrdinou

Sport Magazín Góóól! vychází kvůli svátkům už ve čtvrtek, nenechte si ujít 68 stran světového fotbalu s mnoha aktuálními tématy. Co všechno v něm najdete? Už ve čtvrtek na stáncích či elektronicky na iKiosek.cz.

Jude Bellingham je 19letý fenomén Dortmundu i Anglie, nejmladší kapitán a záložník, který nezastává jednu, ale mnoho rolí. Bitva o něj vrcholí – který z velkoklubů ho získá? A proč je vlastně tak jedinečný?

Hrdina Anfieldu. Liverpool se emotivně loučí s Robertem Firminem a tohle je óda na liverpoolskou devítku – čím přesně byl pro Kloppa zásadní, ba převratný, byť se ne vždy dočkal širšího uznání?

Zlatý náboj. Victor Osimhen kráčí, přesněji nezkrotně sprintuje ve stopách Maradony a ve víru gólů vede Neapol za titulem v Serii A. A co Champions League?

Z outsidera šéfem. Eric Maxim Choupo-Moting, ofenzivní jednička Bayernu, a jeho neobyčejný – a jaksepatří zábavný – příběh plný zvratů.

Cesta do hlubin noci. Potíže Paula Pogby, který oslavil 30. narozeniny, nekončí. Tíhu na duši nemá jen on, ale celý nešťastný Juventus.

Trenér od klávesnice. Will Still se stal ve třiceti nejmladším koučem v Evropě, ačkoli neměl dostatečnou licenci. K trénování ho přivedly počítačové hry a co myslíte? Obral PSG a s podceňovanou Remeší dělá divy.

Zrcadlo času. Eden Hazard, dějový oblouk od 17letého zázraku po 32letého „absolutního“ náhradníka (a nejlépe placeného hráč La Ligy).

