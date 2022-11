Byl jsem fanouškem Rosického, teď je můj šéf, říká Hřebík. Jalonen má recht

Tým. Tým. A pro jistotu ještě jednou, kdybyste to přeskočili – TÝM. Jestli chcete z fotbalového experta Jaroslava Hřebíka dostat jméno hráče, na němž by – pokud by si mohl zvolit – stavěl své mužstvo, odpověď je „kolektivní“. „Vybral bych si tým. Na něm stavíte, ne na jednom hráči,“ trval na svém s potutelným úsměvem i ve studiu iSport TV k zápasu MS Španělsko-Německo (1:1). Zůstal tak věren svým představám o mužstvu, jež funguje jako perfektní mechanismus složený z maximálně odpovědných a spolupracujících součástek. Přesto nakonec jedno jméno padlo, a ne ledajaké. Ano, Tomáš Rosický, nynější sportovní ředitel Sparty. Kromě něho pak v jiné souvislosti došlo i na trenéra české hokejové reprezentace Kariho Jalonena či jeho kolegu od florbalu Jaroslava Berku.

Hřebík ve studiu neglosoval jen události utkání, v němž šlo Německu o udržení postupové naděje. Řeč došla i na strategii, s jakou kouč staví mužstvo. Respektive jaké pozice jsou pro něj klíčové. A třiasedmdesátiletý odborník nabídl náhled, jímž se řídil ve své bohaté kariéře. „Musíte mít správně vybrané střední obránce, hodně kvalitní střední obránce. A skvělé střední záložníky a pak krajní obránce,“ vyjmenovával Hřebík. „Prostředek je nejdůležitější, odtamtud padají góly. Když nemáte kvalitní střední záložníky, vzniká problém. Když to ale máte dobře složené, můžete čelit jakékoli prostorové hře,“ upozornil.

Fotbalový expert deníku Sport a serveru iSport.cz Jiří Fejgl, jenž byl dalším hostem studia, se při té příležitosti vrátil k Hřebíkovu prvnímu angažmá v pražské Spartě, kdy stavěl na stoperské dvojici Jiří Novotný – Tomáš Hübschman a duu Martin Hašek – Jiří Jarošík ve středu pole. „Řekli bychom, že to byl diamant,“ zabrousil do fotbalové terminologie. „I když to byl spíš čtverec...“ dodal vzápětí. To bylo něco pro Hřebíka. „Pak mi přisoudili nějaký čtverce,“ poznamenal. Trenér, který s předstihem zdůrazňoval důležitost práce s prostorem, tak připomněl, jak mu vše zjednodušeně a s úsměškem předhazovali jeho kritici. Včetně některých hráčů, které vedl...

Hřebík rovněž zmínil jméno trenéra české hokejové reprezentace. To když šlo o základy efektivní hry. „Tým musí mít dostatečně dobrou obrannou fázi. Ve Sportu jsem četl článek o Jalonenovi, kde říká: Nejsem defenzivní trenér. Ale tvrdí, že můžete vyhrát turnaj jen tehdy, když máte správně nastavenou defenzivní činnost. Je to podobné jako ve fotbale, také je to kolektivní sport,“ nachází průsečíky.

Ani Hřebík ovšem nepopírá, že nelze mít v týmu jen pracanty bz přidané hodnoty. „Pak potřebujete hráče, kteří přinesou něco navíc, hlavičkováním, technikou,“ uznává. A příkladem takového fotbalisty byl právě... Rosický . Někdejší vynikající záložník, tvůrce hry na klubové i reprezentační úrovni. „Tomáš měl něco navíc, co se v Čechách tolik nerozebíralo. Převzetí míče a prostorové vnímání, fantastické vidění situace. Viděl, co vyžadovala udělat,“ vyzdvihl Hřebík.

„Převzal míč a už třeba byla jiná. Dokázal změnit myšlenku ještě ve chvíli, kdy ji už ji realizujete. A místo doprava dal přihrávku doleva. V tom byl jedinečný, na světě to má minimální množství hráčů,“ chválil. „Byl jsem jeho fanoušek a teď ho mám jako šéfa,“ vyznal se Hřebík s úsměvem.

Rychlost myšlení a propojení s tělem, koordinaci pohybu by na Rosickém mohl klidně vyučovat. Ostatně, Hřebík je znám tím, že se snaží využít znalosti nejen z jiných sportů, ale také vědeckých oborů. Proto ho zaujalo, když si v deníku Sport přečetl profil trenéra tuzemských florbalistů Berky, absolventa ČVUT. „Strašně ho zajímá činnost mozku. To je skvělý!“ nadchl se ve studiu iSport TV Hřebík. „Na to bychom se měli hodně zaměřit, vývoj fotbalu jde tímto směrem. V Liverpoolu nebo Manchesteru City na to mají vysoce fundované lidi, vědce z univerzit, se kterými spolupracují,“ zmínil zahraniční vzory.