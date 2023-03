Řepkův přestup v okresním přeboru nevyšel. Kluby se nedohodly, řekl

Tomáš Řepka, Štěpán Kacafírek a Martin Jiránek by měli být hlavními tahouny Červených Janovic v III. třídě na Kutnohorsku • www.cervene-janovice-fotbal.cz

Ještě na konci minulého týdne se vše bralo za hotovou věc. Bývalý internacionál a hvězda Sparty či West Hamu na sociální síti Instagram slavnostně oznámil, že se pro jarní část přesouvá do vesnice poblíž Hradce Králové. Předseda oddílu Petr Hlásek deníku Sport a webu iSport.cz zajímavou informaci potvrdil s tím, že s devětačtyřicetiletým stoperem je domluvený na odehrání všech domácích utkání a po dohodě i některých zápasů na cizích hřištích. „U nás na vesnici, a samozřejmě i v okolí, to má velký ohlas. Už mně volalo několik kamarádů, že se určitě přijedou podívat. Bude to velký,“ těšil se.

Řepka měl už tuto sobotu nastoupit v generálce na jaro proti Klamoši. A o týden později byl připravený pomoct Lovčicím na půdě Sendražic v prvním soutěžním utkání druhé části okresního přeboru. V úterý večer však na křtu knihy Ženy za zády, jejíž autorkou je partnerka Kateřina Kristelová, nečekaně popsal obrat v předpokládaném scénáři. „Lovčice nedopadly, nedohodly se s Červenými Janovicemi. Do léta tedy zůstávám tam,“ prohlásil.

Přestup se tedy nekoná, Řepka bude nastupovat v mužstvu okresního přeboru na Kutnohorsku. A to s jediným cílem vybojovat si postup o soutěž výš. Na soupisce Červených Janovic jsou i další známá fotbalová jména Martin Jiránek a Václav Koloušek.