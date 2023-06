Valná hromada: hádka o příspěvky, rozhodl hlas. Jako zmrzlina za sklem

Byl to dlouhý bod jednání a skončí vlastně až za rok. Valná hromada, přesněji její česká komora, totiž neschválila návrh výkonného výboru na způsob rozdělení navýšených členských příspěvků. O jediný hlas, vyrovnaný poměr hlasů 54:54 nestačil.

Vzápětí vystoupil Milan Polák z domažlického OFS a ironicky prohlásil: „Děkujeme vám, budeme si to muset na okresech zdůvodňovat znovu.“

Mířil tím na ty delegáty, kteří nehlasovali pro návrh výkonného výboru. Prakticky to znamená následující:

1. Členské příspěvky se navyšují na 400 korun za osobu a rok, v případě dětí a seniorů na 200 korun.

2. Polovinu z vybrané částky může volně využít výkonný výbor na správu asociace.

A to je právě všechno. Druhá polovina peněz – což je ta, která by měla mířit do krajů, okresů a klubů – zůstane ležet na účtu asociace a nikdo na ně nesmí sáhnout až do příští valné hromady, která jako jediná může rozhodnout o přerozdělení.

Pro úplnost, nejsou to jediné, ani ty největší peníze, které míří dolů do fotbalu. Větší část plyne ze státních dotací. I tak se ale bavíme o nějakých padesáti milionech korun.

Výkonný výbor navrhoval z této sumy 50 % pro kluby OFS, 25 % na mládežnické a vzdělávací programy FAČR, 10 % pro kluby Řídící komise Čechy a Morava, 5 % na finanční podporu klubů KFS.

Jenže narazil na politickou nejednost české komory. Už v průběhu valné hromady bylo jasné, že zástupci Fevoluce jsou v mnoha bodech nastaveni proti, v otázce distribuce členských příspěvků se odpor jenom posílil.

Aktivní byl především Milan Kratina, silný hráč a sponzor Fevoluce. „Navrhuju, že vybrané členské příspěvky nebudou využity, než nejbližší valná hromada rozhodne o způsobu využití. Jedná se v podstatě jenom o zmrazení na nějaké dva měsíce, dříve stejně k distribuci nedochází,“ dal protinávrh.

Podpořil ho i Dušan Svoboda. „Odsouhlasme zvýšení a pojďme diskutovat rozdělení. Pojďme tomu dát ještě trochu času.“

Místopředseda za Čechy Jan Richter naopak žádal českou komoru, aby návrh výboru přijala. K němu se přidali i dva moravští delegáti. „Zamyslete se, chcete zmrazit peníze pro okresy, které je nejvíce potřebují,“ vyzýval Karel Kula za Moravskoslezský KFS.

A František Hubáček, předseda Zlínského KFS, v nadsázce vyzval k odvolání výkonného výboru. Myslel to však právě naopak, protože měl za přirozené, že právě výbor má mít pravomoc o věci rozhodnout. „Od toho tam sedí, aby to rozhodli. Za rok tu budeme sedět a budeme v úplně stejné debatě. Vy si myslíte, že to bude za rok jinak? Nebude. Stejné to bude,“ prohlásil.

A pak se hlasovalo. Protinávrh Milana Kratiny na zmrazení byl odmítnut. Jenže protože remízou skončilo i hlasování o návrhu výkonného výboru, tak vlastně došlo na – zmrazení.

Kratina a s ním Fevoluce prohráli, jenže vyhráli.

„Je to, jako bychom lízali zmrzlinu za sklem. Máme peníze, ale nemůžeme na ně,“ komentoval to člen výkonného výboru Vladimír Kristýn.

Nespokojený byl i předseda Petr Fousek. „Neschválení neprospělo nikomu z nás. Roky to nebylo téma, pětiminutová záležitost. A najednou tu nastává boj o klíče.“

Klíče jsou zatím pod rohožkou a sáhne se pro ně až za rok.