Pulpit o svém konci: sobečtí cizinci i zákaz od slečny. Guardiolo, ukaž se!

Když kontroverzní kouč Martin Pulpit v únoru přebíral na posledním místě skupiny A ČFL Baník Sokolov, kam se vrátil po šestnácti letech, byla to (pro všechny) pořádně dobrodružná mise. Přesto si věřil. „Prvním cílem je záchrana,“ prohlásil. A k tomu měl i jednu osobní, trenérskou metu – odrazit se výš. „Jdu bojovat, chtěl bych se vydrápat do první ligy,“ řekl. Nepovedlo se ani jedno, Sokolov je v divizi a Pulpit bez práce. Což jeho odpůrci mohli přijmout s jistým uspokojením. „Tak ať si to jdou zkusit,“ reaguje. „Ať Guardiola vezme Cosenzu!“

Proč se nepovedlo dosáhnout alespoň vašeho prvního cíle?

„Tušil jsem, že to bude těžké, ale myslel jsem si, že s tím můžeme něco udělat. Jenže za prvé nám chyběla kvalita, měli jsme hodně úzký kádr. A za druhé jsem se přesvědčil o tom, že v týmu nemůže být tak velký počet zahraničních hráčů. To byla alfa a omega všeho. Někteří se navíc nechtěli učit česky, ať jsme dělali, co jsme dělali, psali jsme jim slovíčka... Kabina nebyla propojená, vytvořili si vlastní komunitu, jeli po své linii. A mnohé věci na hřišti řešili ne tak, aby to bylo ku prospěchu mužstva, které hraje o záchranu.“

Ač jste to měl dost složité, je vám jasné, že sestup do divize vaší reputaci nepřidá?

„Byl jsem hodně zklamaný, protože jsem chtěl Sokolovu po šestnácti letech vrátit to, že jsem se odtamtud dostal do ligy. Byl jsem si vědom toho, že jsem k týmu přišel pozdě, i s klubovým šéfem Tomáše Provazníkem jsme si řekli, že jsme se měli setkat dřív. Aspoň v lednu, protože bych byl schopen kádr doplnit – ne zahraničními hráči, ale českými – a vypadal by jinak. Scházela nám hlavně kvalita v útoku. Navíc nám během měsíce dva důležití hráči vypadli. Auron Vranovci, který začal v základní sestavě, si udělal rameno, musel na operaci, takže odjel do Itálie. A pak nám chyběl Martin Debellis, na kterého Sokolov hodně spoléhal a vytvořil mu maximální podmínky, skoro na úrovni druhé ligy. Jenže se rozhodl, že nebude chodit na fotbal...“

Jak to myslíte?

„Můj názor je takový, že ho přítelkyně nechtěla pouštět na tréninky. Občas měl výpadky už na podzim, ale chtěl jsem to s ním zkusit. Když dvakrát nepřišel na trénink, volal jsem do firmy, kde pracoval. Říkám: Pane majiteli, mohli bychom se dohodnout, že byste hráče Debellise pouštěli aspoň třikrát týdně na trénink? Já mu jeden odpustím... A zjistil jsem, že se na práci vymlouval, protože dělal jen do čtyř. Takhle se dneska mladí hráči chovají, proto říkám, že se v českém fotbale musí něco změnit. Třeba aby ČFL měla jen jednu skupinu. Ona to fakt není sranda, když člověk na nižší soutěže nechodí, tak ten stav fotbalu u nás nevidí. Já ano.“

Čím to, že jste měli tak málo hráčů?

„Měli jsme patnáctičlenný šestnáctičlenný kádr, dokonce nám vypomáhalo pět kluků z dorostu, většina z mladšího. Patří jim velké poděkování, protože bez nich bychom nemohli ani smysluplně trénovat. Mám radost, že se zlepšovali. Hráli jsme de facto celé jaro s jednou sestavou a jenom dostřídávali dorostence. Je to dané i tím, že celý region, Karlovarský kraj, je zapeklitý. Nejenom ve fotbale, ale i v hokeji. Spoléhali jsme na pomoc Plzně, která bohužel nepřišla, nedorazili ani dva hráči z Dukly. Kromě toho jsme si chtěli pomoct jedním dvěma našimi fotbalisty, kteří byli na hostování v Březové, taky marně. V době, kdy hrál Sokolov druhou ligu, tak na peníze tam hráče samozřejmě dostali, ale teď prostě ne. Kluby v kraji by se měly dohodnout na nějaké elementární spolupráci, aby fotbalově přežil. Jinak to bude strašně těžké i dál.“

Jste smířený s tím, že hodně lidem třeba udělalo radost, že jste se Sokolovem spadl z ČFL? Že si řeknou: Co nám bude ten Pulpit povídat?

„Tak ať to jdou zkusit. Dejte tam naše slavný, velký trenéry. Ať jde Guardiola trénovat Cosenzu, jestli by s ní vyhrál Champions League... Nebo ať jde do Parmy, Benátek, Cremony. Říkám, že trenéra vždycky dělají hráči. Guardiola kvalitu má, ale ať to zkusí.“

Mám pocit, že ani sestup vám na sebevědomí neubral, je to tak?

„Vím, že jsem pro záchranu udělal maximum. I s ředitelem klubu jsme se rozešli podáním ruky, řekli jsme si, že kádr byl prostě takový, jaký byl. Dám jenom takovou indicii: týden po konci ČFL šlo pět šest hráčů de facto základní sestavy hrát za béčko v I. A třídě proti Trstěnicím a prohráli 2:7...“

Jak teď vidíte svou trenérskou kariéru dál?

„No čekám na nabídku. Čekám, co bude. Ale poučil jsem se, hodně poučil, už bych do žádného takového dobrodružství asi nešel. V každém případě chuť mám, trénování mě pořád baví.“

Cizinci v kádru Sokolova 2022/23

Pobřeží slonoviny

Kamerun

Guinejská republika

Portugalsko

Itálie

Francie

Ukrajina

Island