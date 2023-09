Sudí Janoch: vysoká pokuta. Přiznal úplatky i existenci Berbrovy skupiny

Běhen jarního výslechu Janoch odmítl odpovídat na dotazy soudce Vladimíra Žáka s odkazem na svou výpověď a navrženou dohodou o vině a trestu. Při středečním jednání se před soudem krátce vyjádřil, byť mu směrem k přítomné veřejnosti bylo špatně rozumět.

„Trvá to už skoro tři roky. Je mi to líto, má to dopad na můj osobní život, mám dvě děti,“ sdělil s tím, že se přiznal ke všem svým deliktům. Jednalo se o záměr ovlivnění čtyř zápasů z let 2019 a 2020 a následného přijetí úplatků. Šlo o zápasy Slavoj Vyšehrad - Ústí nad Orlicí, Slavoj Vyšehrad – FK Litoměřicko, Bohemians Praha 1905 a.s. B – SK Sokol Brozany a přípravný duel Vyšehrad – Motorlet. Janoch přijímal úplatky s vědomím existence organizované zločinecké skupiny kolem Romana Berbra a Romana Rogoze.

Janochovi hrozila horní sazba trestu až pěti let a čtyř měsíců odnětí svobody. Vzhledem k doznání viny nakonec soudce Vladimír Žák akceptoval navrženou dohodu na osmnáctiměsíční podmínku s dvouletou zkušební dobou. Vysoký je peněžitý trest 350 000 korun, který Janoch bude splácet ve 35 měsíčních splátkách po 10 tisících korunách.

„Státní zastupitelství akceptovalo, že v případě uzavírání dohody je možné určit mírnější podobu trestu, než určuje zákon. Proto nám přišlo adekvátní, aby byl peněžitý trest relativně vysoký vzhledem k hrozbě relativně dlouhého trestu odnětí svobody,“ vysvětlil soudce Žák. Janoch navíc nesmí čtyři roky vykonávat činnost v rámci FAČR.

Středeční verdikt může přitížit hlavním obžalovaným Berbrovi s Rogozem. Rozsudek u Janocha zmiňuje existenci organizované skupiny, která systematicky ovlivňovala zápasy. V konečném rozsudku to ale nemusí nic znamenat – soudce Žák zmínil, že ještě bude probíhat další dokazování u těch, kteří na dohodu o vině a trestu odmítli přistoupit.

Někdejší sudí je třetím odsouzeným v kauze českého fotbalu, v pondělí soud akceptoval dohodu o vině a trestu v případě bývalého delegáta Miroslava Skály a Petra Tarkovského, který se podílel na legalizaci finančních prostředků zaslaných Michalem Káníkem.