Další zářez? Gól ze sporné penalty v Hodoníně, promluvil kouč domácích

Vypadalo to, že se první poločas gólu nedočká, sudí Vlastimil Ogrodník nastavoval šest minut, k podivnému penaltovému zákroku v pokutovém území Hodonína však došlo až v sedmé minutě přesčas, následně taky Jakub Drozd penaltu proměnil. Podivné je na celé události to, že se ve velkém sázelo právě na skutečnost, že v první půli padne alespoň jedna branka.

O délce a protahování nastavení si myslí své i hodonínský kouč Pavol Švantner. „V žádném případě nešlo o adekvátní nastavení. Bylo přerušení na občerstvení, ošetřování, nějaké prostoje, ale všechno jsem si vyhodnotil a v žádném případě to nebylo na šest minut. Rozhodčí zřejmě věděl, proč to chce tolik natáhnout a co potřebuje.“

Lodivod domácích však hovořil nejen o příliš dlouhém nastavení, ale také o přísnosti Ogrodníkova výroku při odpískání pokutového kopu. „Po zápase jsem to nechtěl komentovat, protože to vidíte z nějaké dálky. Už v ten moment jsem ale věděl, že byla přísná, a když ji rozhodčí pískne v takovém čase nastavení, musí být milionprocentní, protože mančaftu ublíží.“

Trenér si večer pustil záznam z utkání, pozornost směřoval především na penaltový zákrok. „V pokutovém území bylo v utkání hned několik soubojů, ale tohle nebyl kontakt na penaltu. Hráči se drželi, soupeřův útočník v tom okamžiku uklouzl, což je prokazatelně vidět. To samé kluci potvrdili. Byl tam pád na zem, ale i vlastní vinou. Rozhodčí to posoudil, jak to posoudil. Když pískne takovou penaltu v takovém čase, co si o tom mám myslet,“ uvedl Švantner.

Po změně stran už se Hodonín nedostal zpět alespoň do remízového stavu, naopak Baník udeřil ještě dvakrát góly Radima Šudáka a Denise Látala, přičemž minimálně jeden z gólů měl ofsajdový nádech. Celkově tak rezerva ostravského celku vyhrála 3:0 a právě na alespoň 3 vstřelené góly v zápase, se sázelo podobně jako na alespoň 1 gól v první půli.

„Co si budeme povídat, nedávno to byla aféra Paták, teď aféra Ogrodník. Bere nám to vítr z plachet v očistě fotbalu. Tohle škodí, když chceme dělat fotbal poctivě,“ posteskl si Švantner a dodává: „Pan předseda (Marián Vasilko) se spojil s FAČR, tak jsou z toho na větvi. Samozřejmě to řeší. My jsme se radili, co s tím a jak postupovat. Body nám to nevrátí, ale štve nás to, že se něco takového může stát. Mám zprávy, že v nejbližších hodinách nebo dnech najdou způsob, jak to řešit.“