Zase sázky? Gól ze sporné penalty v Hodoníně. Komise sudího vyřadila z listiny

Po necelém měsíci je v podezření další zápas domácích soutěží. Rezervní tým ostravského Baníku ve středečním utkání Moravskoslezské fotbalové ligy porazil domácí Hodonín 3:0, do vedení se dostal v nastaveném čase první půle po sporně nařízené penaltě. Vzhledem k průběhu utkání se spekuluje o souvislosti se sázkami. Už podruhé v krátké době, naposledy se řešil srpnový duel mezi pražskou Admirou a Českými Budějovicemi B . Komise rozhodčích už vyřadila sudího Vlastimila Ogrodníka z listiny.

Už se zdálo, že v prvním poločase gól nepadne. Jenže hlavní rozhodčí Vlastimil Ogrodník v zápase mezi domácím Hodonínem a Baníkem B nastavil šest minut a v poslední z nich nařídil pokutový kop pro rezervu Baníku.

„V žádném případě nešlo o adekvátní nastavení,“ uvedl rázně pro deník Sport a web iSport.cz Pavol Švantner, trenér Hodonína. „V první půli bylo přerušení na občerstvení, ošetřování hráčů i nějaké prostoje, ale zkoumal jsem to podrobně a vůbec to nebylo na šest minut. Rozhodčí zřejmě věděl, proč chce poločas tolik natáhnout a co potřebuje.“

Jen Ogrodník pár sekund před vypršením nastaveného času odpískal nedovolený zákrok domácího hráče v pokutovém území. V souboji po centrovaném míči upadl ve vápně útočník ostravského týmu. Jakub Drozd z Baníku penaltu proměnil.

„Oba hráči se drželi, soupeřův útočník v tom okamžiku uklouzl, což je prokazatelně vidět. Spadl na zem, ale i vlastní vinou,“ řekl Švantner. „Myslím si, že došlo k přidržení našeho hráče v pokutovém území,“ nabídl pohled trenér ostravské rezervy Josef Dvorník.

Podezření o zmanipulování zápasu plyne z grafu serveru Suspicious Sport, který monitoruje podezřelé sportovní sázky. V utkání byla údajně vysoká očekávání na vstřelený gól v prvním poločase a současně na vyšší počet branek v utkání – konkrétně tři a více. Obě podmínky se naplnily.

„V utkání jsem nepozoroval jednostranné rozhodování na jednu, či druhou stranu. V Hodoníně jsme podali dobrý výkon a zcela zaslouženě zvítězili,“ poznamenal Dvorník. „Baník je vynikající tým, má kvalitu a věděli jsme, proti komu hrajeme. Ale když rozhodčí pískne penaltu v takovém čase, musí být milionprocentní. Mančaftu může ublížit. Co si pak mám o tom myslet?“ zdůraznil Švantner.

Výkonem rozhodčího Ogrodníka, který ve třetí lize působí od sezony 2015/2016, se zabývala i Komise rozhodčích Řídící komise pro Moravu, která „na svém mimořádném zasedání s okamžitou platností Vlastimila Ogrodníka z listiny rozhodčích a Milana Knechta z listiny delegátů," uvedla v prohlášení. Vedení FAČR chystá i trestní oznámení.

Před necelým měsícem se český fotbal zabýval kvůli možné manipulaci zápasem v České fotbalové lize Admira-České Budějovice B (2:1). Michal Paták odpískal nesmyslný pokutový kop po vypršení nastaveného času v první půli. Fotbalová asociace se tehdy spojila s kurzovou společností Fortuna a obě strany podaly trestní oznámení. Nechvalně známý sudí byl vyloučen z listiny rozhodčích.

„Chyba se může stát, ale je neuvěřitelné, že může souviset se sázkami. Kam tohle spěje, když si někdo dovolí do toho takhle vstoupit? Tohle nám bere vítr z plachet v očistě fotbalu,“ dodal Švantner.