NEJ derby na východ od Česka: srbská řežba i další „fotbalové války“

Tradičné derby

Slovan Bratislava vs. Spartak Trnava

První zápas: 21. března 1926

Obě města dělí 44 kilometrů a v posledních letech ve slovenské lize šlape na paty Slovanu spíše Dunajská Streda. Tohle je však rivalita sahající do kronik společné československé ligy, kdy Slovan a Trnava byly nejúspěšnější zástupci Slovenska ve federální soutěži.

Rivalita přetrvává a možná je ještě výraznější, což s sebou v nedávné minulosti přineslo i řadu násilností přímo na stadionech. V Trnavě se na podzim 2021 derby vůbec nedohrálo, protože se po čtvrt hodině porvali chuligáni obou táborů rovnou na hřišti. V březnu letošního roku pro změnu došlo na šarvátky mezi policií a hostujícím sektorem trnavských fanoušků v Bratislavě. Slovan vyhrál 4:1 a řada fanoušků Spartaku si kromě porážky odvezla domů rovněž krvavé šrámy. „V roce 2021 jsem ještě byl na Spartě, ale samozřejmě jsem tu ostudu sledoval. Nechápu, že to někteří fanoušci mají zapotřebí,“ nechal se slyšet obránce Spartaku Lukáš Štetina.

Lukáš Štetina v dresu Trnavy • Foto Profimedia.cz

Když zrovna nedojde k potyčkám, je na Slovensku potíž, že fotbalové ochozy často zejí prázdnotou. Bratislava jako hlavní město nedělá fotbalu zase tak dobrou reklamu, protože ani třeba na Tradičné derby nebývá vyprodáno. „Když jsem se vracel z Čech, tak jsem čekal něco podobného jako při derby Sparty a Slavie, ale není tomu tak. Divácká kulisa třeba na Slovanu? Je to těžké, když lidi na fotbal nejdou a jsou pohodlní,“ přidává Štětina.

Zároveň potvrzuje, že toto střetnutí má mnohem lepší atmosféru v Trnavě, kde duelem se Slovanem žije takřka celé město. „Trnava je fotbalová, ale nesváděl bych to na to, že v Bratislavě je třeba i hokej, ten máte také v Praze a derby je tam hojně navštěvované. Český fanoušek je prostě kulturnější, má rád tu atmosféru a jde povzbudit svůj tým. V tomto ohledu se od vás máme stále co učit,“ doplnil někdejší bek Sparty.

Fotbalový Spartak má v Trnavě skutečně dominantní pozici, hokejový klub hraje druhou ligu a v menších sportech Trnava také nepatří k top slovenským baštám. Snad jen místní Bulldogs by mohli konkurovat. Jenže to by musel na Slovensku být mnohem populárnější americký fotbal, navíc Trnava kvůli nízké konkurenci hraje jako host českou ligu.

Rekonstruovaný Štadión Antona Malatínského s kapacitou 19 200 lidí je tak po právu sportovní chloubou Trnavského kraje a po rekonstrukci v letech 2013-15 vlastně stojí za ještě větším hašteřením, protože jsou to právě arény obou rivalů, které jsou chloubou slovenského fotbalu, a své zápasy na nich hrává slovenská reprezentace.