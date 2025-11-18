Tady hrát nebudu. Pekhart vypráví o dlouhé kariéře: Aféra s dresy ve Spartě? Nebylo to...
Prožil téměř dvacet let v profi fotbale. Góly dával v Česku, Německu, Řecku, Izraeli, Španělsku, Polsku i krátce v Turecku. Tomáš Pekhart (36) má za sebou unikátní, pestrou a úspěšnou kariéru. V obsáhlém povídání pro web iSport a Ligu naruby popisuje český útočník své zajímavé zahraniční štace, nejlepší roky v Legii či reprezentační kapitolu, kdy si dvakrát zahrál na EURO. Jaké to bylo s Lukou Modričem na pokoji? Za co děkuje Miroslavu Peltovi? A co by ho přesvědčilo, aby po povedených sezonách v Legii, kde na jaře jako kapitán skóroval proti Chelsea, ještě pokračoval?
Dne 24. května odehrál poslední soutěžní zápas. V dresu Legie skóroval proti Stalu Mielec a po šesti sezonách se rozloučil s dresem varšavského kolosu. Aktuálně Tomáš Pekhart věnuje čas svým novým projektům. Zároveň je stále fyzicky připravený na variantu, že by přišla nabídka a on ještě pokračoval v bohaté kariéře. „Když si tady společně mou kariéru shrnujeme, zní to dobře. Až teď, když jsem pár měsíců mimo, si uvědomuju, co jsem dokázal,“ přiznává.
Musí se to poslouchat dobře.
„Zpětně, když koukám, čím jsem ve fotbale prošel, všemi zeměmi, kde jsem hrál a co dokázal, tak si toho moc vážím. Není to úplně jednoduché a samozřejmé. Teď jsem v takovém přelomu, zda se něco podaří ještě dál, nebo už to u mě pomalu směřuje k tomu, že skončím.“
Jak tedy uvažujete směrem k dalším krokům?
„Všichni se mě na to ptají. Situace je pořád stejná. Já se po nějakých dvaceti letech přestěhoval zpátky do Prahy, čekám ještě na nějaký projekt, který by mi dával motivaci do dalšího hraní. Určitě nepůjdu bezhlavě do všeho. Nějaké nabídky proběhly v uplynulých týdnech v médiích. Jak jsem říkal – když se objeví něco, co mi dává smysl, myslím, že bych tomu na hřišti ještě měl co dát.“
Láká vás návrat do ligy na české trávníky?
„Lákalo, nelákalo… První část kariéry jsem strávil v Česku, i tady v lize jsem nějaké branky nastřílel. Pak se kariéra vyvíjela směrem do zahraničí. V mém okolí jsou takové dva tábory. Jeden chce, abych se sem vrátil, druhý mě od toho odrazuje. Návrat do Česka pro hráče není po tolika letech jednoduchý. Všichni jsou pod velkým drobnohledem, lidé očekávají velké věci. Ale když si u nějaké nabídky řeknu, že jo, to je to pravé ořechové, asi bych to udělal.“
Konkrétně se ozvaly s nabídkami Pardubice a Artis, je to tak?