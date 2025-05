Fotbalové přestupy ONLINE: Čupr utnul spekulace. Rosický zůstává ve Spartě, řekl

Španělský brankář Pepe Reina ve 42 letech po 26 sezonách profesionálního fotbalu ukončí kariéru. Mistr světa a dvojnásobný mistr Evropy, jenž působí v italské lize v Comu, to uvedl v rozhovoru pro Movistar. „Měl jsem velké štěstí, co jsem mohl zažít, nečekal jsem to. Nastal čas to uzavřít,“ řekl Reina, kterého už v kariéře čeká pouze páteční zápas Serie A proti Interu Milán. Poté by se měl jako trenér ujmout týmu do 19 let v jednom ze svých předchozích klubů Villarrealu.