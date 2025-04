Fotbalové přestupy ONLINE: Přesun z Granady do Hradce, Jindřišek se loučí s Bohemians

Před koncem ligy se stane osmatřicátníkem, ligu kope už dvacet let. S Pardubicemi nyní usiluje o záchranu, týmu velmi reálně hrozí pád do baráže, tedy dva duely se sokem z druhé ligy. Proto Kamil Vacek, kapitán Východočechů, zatím nechce řešit konec či další pokračování kariéry. Klub je na tom však odlišně, jeho vedení má jasno. „Byl bych rád, aby pokračoval. Budeme s ním řešit prodloužení smlouvy,“ přiznává sportovní ředitel a jeden ze spolumajitelů Vít Zavřel. „Ještě máme docela dost zápasů. Mám tady rozdělanou práci, pak si k tomu sedneme. Myslím, že můj vztah s vedením je takový, že to bude naprosto čisté a klidné,“ říká sám Vacek.